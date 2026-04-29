Президент Эрдоган призвал к «единству и братству» на фоне ситуации в регионе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к проявлению «единства и братства» на фоне вызовов, с которыми сталкивается регион.

«Особенно в этот непростой период, который переживает наш регион, мы должны отбросить различия в происхождении, взглядах и вероисповедании, и стремиться к единству и укреплению братских уз», - сказал турецкий лидер, выступая на заседании парламентской фракции Партии справедливости и развития (ПСР).

Глава государства подчеркнул, что Турция «решительно доносит свои послания мира», не делая различий «между своими братьями в регионе, будь то курды, арабы, туркмены или персы».

По его словам, Анкара стремится к построению в регионе «новой парадигмы безопасности, основанной на общей истории и общем будущем».

«Поэтому пойти на поводу у тех, кто хочет осуществить новые манипуляции в нашем регионе, стало бы предательством как по отношению к нашей истории, так и к нашему будущему. Никто не в силах встать между нами и нашими братьями, с которыми мы живем на одной земле уже тысячу лет»,-сказал президент.