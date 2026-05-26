Президент Эрдоган: последствия войны, спровоцированной Израилем, ощущаются во многих сферах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая по случаю Курбан-байрама, заявил, что на фоне того, как исламский мир радуется установлению атмосферы спокойствия, регион и мир в целом переживают период высокой напряженности.

Он отметил, что Израиль, несмотря на перемирие, продолжает оккупацию, разрушения, массовые убийства и незаконную поселенческую деятельность в различных частях региона — от Газы до Западного берега, Восточного Иерусалима и Ливана.

По словам президента Эрдогана, последствия войны, спровоцированной израильскими провокациями и действиями, ощущаются во многих сферах — от энергетики и сельского хозяйства до торговли, транспорта, экономики и безопасности.

Президент заявил, что в условиях, когда регион сталкивается с чередой войн и кризисов, Турция своей экономикой, инфраструктурой, опытными институтами и квалифицированными кадрами, а также укрепленным внутренним единством выделяется как остров стабильности.

Он подчеркнул, что, несмотря на критику и препятствия, за 23 года проводимой политики Турция добилась значительных результатов, особенно в оборонной промышленности. Экономика страны выросла с 238 млрд долларов до более чем 1,6 трлн долларов, годовой экспорт — с 36 млрд до 276 млрд долларов, а экспорт продукции оборонной и авиационной промышленности — с 248 млн до более чем 10 млрд долларов.



Президент добавил, что после рассеивания «туч вокруг региона» Турция станет одной из ярких звезд нового периода. По его словам, процесс «Турция без террора» является частью этой стратегии и имеет ключевое значение для будущего страны и региональной стабильности.

Президент подчеркнул, что этот процесс направлен на укрепление внутренней безопасности и предотвращение внешних дестабилизирующих действий, а также на устранение проблемы, которая, по его словам, обошлась Турции более чем в 2 трлн долларов.

В завершение Эрдоган поздравил граждан с Курбан-байрамом, пожелал благополучия стране, исламскому миру и всему человечеству.

