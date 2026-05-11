Президент Эрдоган: последние события подтвердили геополитическую значимость отношений Турции и ЕС

Mikail Bıyıklı, Abdulrahman Yusupov
11 Май 2026•Обновить: 11 Май 2026
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с королевой Бельгии Матильдой. Об этом говорится в сообщении Управления коммуникаций при Администрации президента Турции.
Переговоры прошли в резиденции «Вахдеттин» в Стамбуле.
Обсуждены состояние турецко-бельгийских отношений, а также региональная и международная тематика.
Президент Эрдоган указал на наличие значительного потенциала для взаимодействия двух стран в целом ряде областей, включая торговлю, оборонную промышленность, энергетику и сельское хозяйство. Глава государства подчеркнул, что усилия, направленные на дальнейшее развитие двусторонних отношений, будут продолжены.
Турецкий лидер акцентировал, что последние события в регионе еще раз продемонстрировали геополитическую значимость отношений между Анкарой и ЕС.
Президент Эрдоган также подчеркнул, что одним из ключевых направлений, требующих скорейшего продвижения в процессе, ведущем к полноправному членству Турции в ЕС, является обновление Таможенного союза Турция-ЕС с учетом текущих реалий. Политик отметил, что участие Турции в оборонных инициативах ЕС отвечает общим интересам всех сторон.
Обратив внимание на возрастающую роль Турции в международных дипломатических инициативах, президент Эрдоган напомнил, что страна примет саммит лидеров НАТО, который состоится в Анкаре 7–8 июля, и намеченную на 9-20 ноября 2026 года 31-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).
Глава турецкого государства назвал переход к «зеленой» энергетике одним из важнейших направлений сотрудничества Турции с Бельгией. При этом он отметил, что Турция входит в число ведущих стран Европы по установленной мощности возобновляемых источников энергии.
В ходе встречи президент Эрдоган выразил надежду, что контакты между королевой Бельгии и представителями турецких деловых кругов принесут конкретные результаты.