Президент Эрдоган: последние события подтвердили геополитическую значимость отношений Турции и ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с королевой Бельгии Матильдой. Об этом говорится в сообщении Управления коммуникаций при Администрации президента Турции.

Переговоры прошли в резиденции «Вахдеттин» в Стамбуле.

Обсуждены состояние турецко-бельгийских отношений, а также региональная и международная тематика.

Президент Эрдоган указал на наличие значительного потенциала для взаимодействия двух стран в целом ряде областей, включая торговлю, оборонную промышленность, энергетику и сельское хозяйство. Глава государства подчеркнул, что усилия, направленные на дальнейшее развитие двусторонних отношений, будут продолжены.

Турецкий лидер акцентировал, что последние события в регионе еще раз продемонстрировали геополитическую значимость отношений между Анкарой и ЕС.

Президент Эрдоган также подчеркнул, что одним из ключевых направлений, требующих скорейшего продвижения в процессе, ведущем к полноправному членству Турции в ЕС, является обновление Таможенного союза Турция-ЕС с учетом текущих реалий. Политик отметил, что участие Турции в оборонных инициативах ЕС отвечает общим интересам всех сторон.

Обратив внимание на возрастающую роль Турции в международных дипломатических инициативах, президент Эрдоган напомнил, что страна примет саммит лидеров НАТО, который состоится в Анкаре 7–8 июля, и намеченную на 9-20 ноября 2026 года 31-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).

Глава турецкого государства назвал переход к «зеленой» энергетике одним из важнейших направлений сотрудничества Турции с Бельгией. При этом он отметил, что Турция входит в число ведущих стран Европы по установленной мощности возобновляемых источников энергии.

В ходе встречи президент Эрдоган выразил надежду, что контакты между королевой Бельгии и представителями турецких деловых кругов принесут конкретные результаты.