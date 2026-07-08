Президент Турции поставил последнюю подпись на семейном фото, сделанном в рамках 36-го саммита глав государств и правительств НАТО

Президент Эрдоган подписал совместную фотографию лидеров на саммите НАТО в Анкаре Президент Турции поставил последнюю подпись на семейном фото, сделанном в рамках 36-го саммита глав государств и правительств НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал совместную фотографию лидеров, сделанную на 36-м саммите глав государств и правительств НАТО.

Эрдоган встретил глав государств и правительств, участвующих в саммите НАТО, который проходит в Президентском комплексе в Анкаре, вместе с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте.

После официальной церемонии приветствия лидеры сделали семейную фотографию.

Распечатанное и оформленное в рамку фото по очереди подписали все участники встречи. Последнюю подпись поставил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.