Президент Эрдоган подписал совместную фотографию лидеров на саммите НАТО в Анкаре

Özcan Yıldırım, Zafer Fatih Beyaz, Mümin Altaş, Elmira Ekberova
08 Июля 2026•Обновить: 08 Июля 2026
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал совместную фотографию лидеров, сделанную на 36-м саммите глав государств и правительств НАТО.
Эрдоган встретил глав государств и правительств, участвующих в саммите НАТО, который проходит в Президентском комплексе в Анкаре, вместе с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте.
После официальной церемонии приветствия лидеры сделали семейную фотографию.
Распечатанное и оформленное в рамку фото по очереди подписали все участники встречи. Последнюю подпись поставил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.