Президент Эрдоган отметил 111-ю годовщину героической битвы при Чанакалле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в 111-ю годовщину героической битвы при Чанакалле почтил память мучеников и ветеранов, сражавшихся за независимость и будущее страны.



В своем сообщении в социальной сети NSosyal президент Эрдоган отметил: «В 111-ю годовщину героической битвы в Чанаккале я с уважением вспоминаю всех наших героев, в первую очередь Гази Мустафу Кемаля, которые вели эпическую борьбу за нашу независимость и будущее, и с благодарностью чту память наших мучеников и ветеранов, упокоившихся в вечности».