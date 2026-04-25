Президент Эрдоган отметил 111-ю годовщину героической битвы при Чанакалле

Kaan Bozdoğan, Nariman Mehdiyev, Ekip
25 Апрель 2026•Обновить: 25 Апрель 2026
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в 111-ю годовщину героической битвы при Чанакалле почтил память мучеников и ветеранов, сражавшихся за независимость и будущее страны.
В своем сообщении в социальной сети NSosyal президент Эрдоган отметил: «В 111-ю годовщину героической битвы в Чанаккале я с уважением вспоминаю всех наших героев, в первую очередь Гази Мустафу Кемаля, которые вели эпическую борьбу за нашу независимость и будущее, и с благодарностью чту память наших мучеников и ветеранов, упокоившихся в вечности».