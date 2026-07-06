В заседаниях в рамках саммита примут участие 32 главы государств и правительств стран-членов НАТО, а также около 100 министров, многочисленные высокопоставленные дипломаты

Президент Эрдоган на полях саммита НАТО в Анкаре проведет встречи с мировыми лидерами В заседаниях в рамках саммита примут участие 32 главы государств и правительств стран-членов НАТО, а также около 100 министров, многочисленные высокопоставленные дипломаты

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет глав государств и правительств на 36-м саммите глав государств и правительств стран НАТО.



В рамках саммита, который пройдет 7–8 июля в Анкаре, президент Эрдоган проведет встречи в президентском комплексе с 32 главами государств и правительств.



Среди них будут президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб, президент Словакии Петер Пеллегрини, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Канады Марк Карни, премьер-министр Албании Эди Рама, премьер-министр Болгарии Румен Радев, премьер-министр Черногории Милойко Спаич, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и председатель Совета Европы Антонио Кошта.



7 июля Эрдоган проведёт встречу один на один с президентом США Трампом и устроит совместную пресс-конференцию.



Вечером 7 июля президент Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган организуют ужин в Президентском комплексе в честь глав государств и правительств и их супруг.



8 июля Эрдоган встретит лидеров по прибытии на площадку, после чего будет осуществлена семейная фотосессия. После вступительной речи генерального секретаря НАТО Марка Рютте с речами на встрече выступят президент Эрдоган и другие лидеры.



По завершении встречи президент Эрдоган, президент США Трамп и некоторые другие лидеры проведут отдельные пресс-конференции в выставочном зале «Бештепе Миллет».



На саммите, в ходе которого будут всесторонне оценены шаги, предпринятые в контексте решения об увеличении инвестиций в оборону, а также усилия Альянса в области сдерживания и обороны, лидеры обменяются мнениями на стратегическом уровне по вопросам угроз, рисков и вызовов, с которыми сталкивается евроатлантический регион.



В рамках мероприятия будут обсуждаться ситуация в Украине и последние события на южном фланге Альянса, В заседаниях примут участие 32 главы государств и правительств стран-членов НАТО, а также около 100 министров, многочисленные высокопоставленные дипломаты, представители международных организаций и приглашенные гости.