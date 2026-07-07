На приеме в президентском комплексе лидеров государств и правительств сопровождал почетный караул, а оркестр Мехтер исполнил традиционные марши

Президент Эрдоган и его супруга дали торжественный ужин в честь участников саммита НАТО На приеме в президентском комплексе лидеров государств и правительств сопровождал почетный караул, а оркестр Мехтер исполнил традиционные марши

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган дали торжественный ужин в честь глав государств и правительств, а также их супругов, прибывших для участия в 36-м саммите НАТО.

Мероприятие, состоявшееся в Президентском комплексе в Анкаре, прошло в закрытом для прессы режиме.

Эрдоган и его супруга встречали гостей на ступенях главного здания Президентского комплекса, после чего по отдельности сфотографировались с каждым из лидеров и их супругами. По завершении церемонии встречи участники проследовали на официальный ужин.

Во время церемонии гостей встречал почетный караул с флагами, символизирующими 16 исторических тюркских государств, а также военнослужащие в форме янычар. При прибытии лидеров Оркестр Мехтер Министерства национальной обороны Турции исполнял традиционные марши.

Президент США Дональд Трамп, слушая выступление оркестра Мехтер, выразил свое одобрение, показав жест «ОК».