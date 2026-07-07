Президент Эрдоган и его супруга дали торжественный ужин в честь участников саммита НАТО

Zafer Fatih Beyaz, Mümin Altaş, Özcan Yıldırım, Elmira Ekberova
07 Июля 2026•Обновить: 07 Июля 2026
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган дали торжественный ужин в честь глав государств и правительств, а также их супругов, прибывших для участия в 36-м саммите НАТО.
Мероприятие, состоявшееся в Президентском комплексе в Анкаре, прошло в закрытом для прессы режиме.
Эрдоган и его супруга встречали гостей на ступенях главного здания Президентского комплекса, после чего по отдельности сфотографировались с каждым из лидеров и их супругами. По завершении церемонии встречи участники проследовали на официальный ужин.
Во время церемонии гостей встречал почетный караул с флагами, символизирующими 16 исторических тюркских государств, а также военнослужащие в форме янычар. При прибытии лидеров Оркестр Мехтер Министерства национальной обороны Турции исполнял традиционные марши.
Президент США Дональд Трамп, слушая выступление оркестра Мехтер, выразил свое одобрение, показав жест «ОК».