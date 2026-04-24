Президент Эрдоган заявил об «осторожном оптимизме» вопреки попыткам Израиля возобновить войну

Турция с «осторожным оптимизмом» следит за развитием ситуации в регионе, несмотря на попытки Израиля возобновить конфликт.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на мероприятии «Столетие Турции — надежный центр для инвестиций» в резиденции Долмабахче в Стамбуле

«Несмотря на попытки сил наподобие Израиля вновь разжечь пламя войны, мы все с осторожным оптимизмом следим за происходящими процессами»,- сказал, в частности, турецкий лидер.

Глава государства отметил, что «ни регион, ни мир больше не могут вернуться к прежнему состоянию». Он добавил, что «последствия столь масштабных потрясений со временем будут становиться все более очевидными».

«Турция успешно справилась с крупнейшим кризисом безопасности за последние годы, еще раз подтвердив и закрепив за собой позицию островка стабильности в регионе»,-констатировал турецкий лидер.