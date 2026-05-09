Президент Эрдоган: Европа без Турции останется неполной

Kaan Bozdoğan, Elmira Ekberova
09 Май 2026•Обновить: 09 Май 2026
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что войны, политические кризисы и экономические трудности, последствия которых ощущаются во всем мире, делают необходимым проведение Европейским союзом более инклюзивной и объединяющей политики.
Послание Эрдогана по случаю Дня Европы 9 мая было опубликовано в аккаунте Управления по коммуникации президента Турции в NSocial.
В своем обращении Эрдоган отметил, что День Европы, связанный с опубликованием Декларации Шумана, заложившей основы европейской интеграции, является не только одним из символов Европейского союза, но и конкретным выражением стремления к построению общего будущего на основе мира, сотрудничества и взаимного уважения на континенте.
Президент подчеркнул, что принципы, на которых 76 лет назад был основан Европейский союз, сегодня одновременно подвергаются испытанию множеством кризисов.
«Войны, политические кризисы и экономические трудности, последствия которых ощущаются в глобальном масштабе, сделали необходимым проведение Европейским союзом более инклюзивной и объединяющей политики. Турция, являющаяся страной-кандидатом в ЕС, продолжает оставаться неотъемлемым и незаменимым элементом этого процесса», - заявил Эрдоган.
По его словам, «очевидно, что архитектура Европы без Турции, которая до сих пор не заняла заслуженное место, останется неполной и столкнется со слабостью в способности управлять кризисами».
«Как мы уже говорили ранее, Европейский союз нуждается в Турции больше, чем Турция нуждается в Союзе, и в будущем эта потребность будет только возрастать», - отметил турецкий лидер.
Эрдоган также подчеркнул, что Турция сохраняет волю к развитию отношений с ЕС в рамках перспективы полного членства и на основе принципа взаимной выгоды.
«Мы ожидаем, что Европейский союз также проявит эту искреннюю волю», - говорится в послании.
Президент Турции выразил надежду, что День Европы будет способствовать укреплению мира, спокойствия и солидарности в общем географическом пространстве, и поздравил народы Европы, в первую очередь граждан Турции, с этим днем.