Президент Эрдоган: Европа без Турции останется неполной Президент Турции заявил, что ЕС нуждается в Анкаре больше, чем Турция — в Евросоюзе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что войны, политические кризисы и экономические трудности, последствия которых ощущаются во всем мире, делают необходимым проведение Европейским союзом более инклюзивной и объединяющей политики.

Послание Эрдогана по случаю Дня Европы 9 мая было опубликовано в аккаунте Управления по коммуникации президента Турции в NSocial.

В своем обращении Эрдоган отметил, что День Европы, связанный с опубликованием Декларации Шумана, заложившей основы европейской интеграции, является не только одним из символов Европейского союза, но и конкретным выражением стремления к построению общего будущего на основе мира, сотрудничества и взаимного уважения на континенте.

Президент подчеркнул, что принципы, на которых 76 лет назад был основан Европейский союз, сегодня одновременно подвергаются испытанию множеством кризисов.

«Войны, политические кризисы и экономические трудности, последствия которых ощущаются в глобальном масштабе, сделали необходимым проведение Европейским союзом более инклюзивной и объединяющей политики. Турция, являющаяся страной-кандидатом в ЕС, продолжает оставаться неотъемлемым и незаменимым элементом этого процесса», - заявил Эрдоган.

По его словам, «очевидно, что архитектура Европы без Турции, которая до сих пор не заняла заслуженное место, останется неполной и столкнется со слабостью в способности управлять кризисами».

«Как мы уже говорили ранее, Европейский союз нуждается в Турции больше, чем Турция нуждается в Союзе, и в будущем эта потребность будет только возрастать», - отметил турецкий лидер.

Эрдоган также подчеркнул, что Турция сохраняет волю к развитию отношений с ЕС в рамках перспективы полного членства и на основе принципа взаимной выгоды.

«Мы ожидаем, что Европейский союз также проявит эту искреннюю волю», - говорится в послании.

Президент Турции выразил надежду, что День Европы будет способствовать укреплению мира, спокойствия и солидарности в общем географическом пространстве, и поздравил народы Европы, в первую очередь граждан Турции, с этим днем.