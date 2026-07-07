Президент Эрдоган возглавил делегацию на переговорах с Трампом Переговоры состоялись в закрытом для прессы режиме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп провели переговоры в расширенном составе с участием делегаций.

После двусторонней встречи в Президентском комплексе в Анкаре Эрдоган и Трамп перешли к переговорам с участием делегаций двух стран.

Переговоры состоялись в закрытом для прессы режиме.

С турецкой стороны во встрече приняли участие министр иностранных дел Хакан Фидан, министр финансов и казначейства Мехмет Шимшек, министр национальной обороны Яшар Гюлер, заместитель председателя Партии справедливости и развития (AK Parti) и официальный представитель партии Омер Челик, начальник Генерального штаба генерал армии Сельчук Байрактароглу, глава Национальной разведывательной организации (MIT) Ибрагим Калын, глава Управления коммуникаций администрации президента Бурханеттин Дуран, руководитель аппарата президента Хасан Доган, главный советник президента по вопросам внешней политики и безопасности Акиф Чагатай Кылыч, а также посол Турции в Вашингтоне Седат Онал.