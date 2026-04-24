Президент Эрдоган: возвращение Формула-1 в Турцию года придаст чемпионату особую ценность Глава государства подчеркнул, что Формула-1 является одним из крупнейших спортивных событий в мире

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие на презентации Гран-при Турции Формула-1 (GP):



Глава государства начал свое выступление на презентации Гран-при Турции Формула-1 (GP), организованной в саду рабочего офиса Долмабахче, с приветствия участников.



«Станция «Станбул Парк», в период с 2027 по 2031 год, в течение целых пяти сезонов, станет местом проведения впечатляющих, захватывающих и зрелищных гонок», - сказал он.



Отметив, что Формула-1 является одним из крупнейших спортивных событий в мире, привлекающим молодых болельщиков и представляющим передовые автомобильные технологии, президент отметил, что в Турции у Формулы-1 есть значительное число поклонников и даже фанатов всех возрастов, в первую очередь среди молодежи.



По его словам, гонки в стране смотрят около 19 миллионов человек, а в социальных сетях за ними внимательно следят примерно 7,5 миллиона подписчиков: «В период с 2005 по 2011 год мы принимали 7 гонок, а в период пандемии COVID-19 — 2 гонки в 2020 и 2021 годах, то есть в общей сложности 9 раз принимали у себя Формулу-1. Первая гонка 2005 года побила рекорд в истории нашей республики, собрав на трибунах более 110 тысяч зрителей. Легендарные гонки, незабываемые события, труднопревзойденные рекорды запечатлели «Истанбул Парк» в памяти как одну из самых популярных трасс Формулы-1».

«Открыв двери для Формулы-1, мы продемонстрировали, какое значение придаем этому виду спорта», — заявил президент Эрдоган.



«Еще одно значение гонок, прошедших в период пандемии, для любителей спорта заключалось в том, что пилот Mercedes Хэмилтон побил рекорд Михаэля Шумахера, выигравшего 7 титулов чемпиона Формулы-1. В следующем году мы испытали тот же восторг, на этот раз в присутствии зрителей, и стали свидетелями очень напряженной гонки», — добавил президент.



Оглядываясь на это богатое успехами прошлое Турции, президент Эрдоган, выразил уверенность в том, что возвращение в Формулу-1 с 2027 года придаст чемпионату особую ценность.



«В частности, «Истанбул Парк», ставший любимым местом автогоночных болельщиков, в период с 2027 по 2031 год на протяжении целых пяти сезонов будет принимать впечатляющие, захватывающие и зрелищные гонки. Я рассматриваю повторное включение Турции в календарь Формулы-1 как новый знак большого доверия к сильным организационным способностям нашей страны, современной спортивной и медицинской инфраструктуре, укреплению в последние годы роли региона как «острова стабильности» и, конечно же, к гостеприимству турецкого народа. Как и раньше, Турция не подведет это доверие и проведет гонки с безупречной организацией во всех отношениях».

Президент Эрдоган завершил свое выступление словами: «Я от всей души поздравляю всех, кто внес свой вклад в возвращение Формулы-1 в нашу страну и в Стамбул. Я надеюсь, что сотрудничество Турции, страны с богатыми традициями в автоспорте, с Формулой-1 будет укрепляться и развиваться в ближайшие годы».



- Заметки с мероприятия



Мероприятие началось с показа промо-ролика, после чего с речью выступили президент и генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали и президент Международной автомобильной федерации (FIA) Мухаммед Бин Сулайем.



В ходе мероприятия министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой вручил подарок Стефано Доменикали, а министр молодежи и спорта Осман Ашкын Бак — Мухаммеду Бин Сулайему.



После своего выступления президент Эрдоган нажал кнопку, дав символический старт Гран-при Турции Формулы-1, который состоится в 2027 году.

Затем тестовый болид Формулы-1, за рулем которого сидел Юки Цунода, один из чемпионских гонщиков Red Bull, выехал из Галатапорта, проследовал по маршруту через Каракёй и прибыл в Долмабахче.



По завершении заездов президент Турецкой федерации автоспорта (TOSFED) Эрен Учлертопрак преподнес президенту Эрдогану в подарок руль болида Формулы-1.



Мероприятие завершилось совместной фотосессией президента и сопровождающих его лиц.



В мероприятии также приняли участие глава Управления коммуникаций президента Турции Бурханеттин Дуран, губернатор Стамбула Давут Гюль и председатель Стамбульского отделения Партии справедливости и развития Абдуллах Оздемир.