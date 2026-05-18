Президент Эрдоган: Атака на Global Sumud не воспрепятствует солидарности с Газой Турецкий лидер прокомментировал нападение Израиля на суда миссии

Атака Израиля на Международную флотилию Global Sumud не помешает международному сообществу добиваться справедливости и проявлять солидарность с палестинским народом.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая с обращением по итогам заседания Кабинета министров страны.

Глава государства решительно осудил и назвал «актом пиратства и бандитизма» нападение на флотилию Global Sumud, отмеиив, что на борту миссии находились граждане 40 стран.

Турецкий лидер призвал международное сообщество принять меры в связи с противоправными действиями Израиля в отношении флотилии Global Sumud.

Говоря об атаках США и Израиля на Иран) президент Эрдоган отметил, что «масштабы разрушений от этой ударной волны, обрушившейся на мир словно цунами, невозможно оценить в полной мере».

Ранее армия Израиля начала атаку в международных водах Средиземного моря с целью захвата судов флотилии «Global Sumud», направляющейся к берегам сектора Газа с целью прорвать блокаду и доставить гуманитарную помощь для населения эксклава.