Александр Стубб выразил удовлетворение тем, что саммит проходит в Турции при участии президента Реджепа Тайипа Эрдогана

Президент Финляндии : Саммит НАТО в Анкаре — один из важнейших в истории Альянса Александр Стубб выразил удовлетворение тем, что саммит проходит в Турции при участии президента Реджепа Тайипа Эрдогана

Президент Финляндии Александр Стубб назвал проходящий в Анкаре 36-й саммит глав государств и правительств НАТО одним из самых важных за всю историю Альянса.

В первый день саммита НАТО в Анкаре Стубб ответил на вопросы корреспондента «Анадолу» на полях Форума оборонной промышленности (NSDIF26), проходившего в конгресс-центре ATO Congresium.

Президент Финляндии выразил удовлетворение тем, что саммит проходит в Турции и при участии президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Я считаю, что мы находимся здесь в очень важный поворотный момент мировой политики, особенно для Альянса», — сказал он.

Стубб также прокомментировал новую концепцию «НАТО 3.0».

«По сути, мы запускаем НАТО 3.0, что означает более сильную Европу внутри более сильного НАТО», - указал он.

Президент напомнил, что на прошлогоднем саммите в Гааге была поставлена цель увеличить оборонные расходы стран-членов с 2% до 5% ВВП, указав на то, ворос о реализации этой цели будет обсуждаться на саммите в Анкаре.

«Я только что встретился с президентом Эрдоганом. Считаю, что это один из самых важных саммитов НАТО, которые когда-либо проводились», — сказал Стубб.

- «Турция защищает юго-восточный фланг, а Финляндия — северо-восточный»

Президент Финляндии подчеркнул, что нынешний саммит знаменует собой переход к практической реализации ранее принятых решений и усилению ответственности европейских союзников за собственную безопасность.

При этом Стубб указал на ключевую роль Турции на юго-восточном фланге НАТО.

«Турция защищает юго-восточный фланг, а мы, как Финляндия, — северо-восточный. Поэтому мы взаимосвязаны во многих отношениях. Считаем этот саммит чрезвычайно важным», — отметил он.

Отвечая на вопрос о сотрудничестве с Турцией в оборонной сфере, Стубб заявил, что географическое положение Турции сопряжено с более сложными угрозами безопасности по сравнению с Финляндией.

Президент также подчеркнул важность сотрудничества с такими странами, как Турция, на суше,море и в воздухе, напомнив, что Турция обладает одной из крупнейших армий в НАТО.

«Мы понимаем, что означает безопасность и насколько важно иметь сильную оборону. В ходе моей встречи с президентом Эрдоганом мы договорились продолжать и углублять сотрудничество в сфере оборонной промышленности», — заключил Стубб.