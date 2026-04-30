Президент Турции принял послов пяти стран

Zafer Fatih Beyaz, Olga Keskin
30 Апрель 2026•Обновить: 30 Апрель 2026
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял послов Филиппин, Кении, Колумбии, Перу и России.
На приеме, который состоялся в Президентском комплексе в Анкаре, посол Филиппин Джейми Рамон Торре Аскалон-младший, посол Кении Энтони Мваники Мучири, посол Колумбии Йеннифер Эдильма Парра Москосо, посол Перу Лус Бетти Кабальеро Моралес и посол России Сергей Вершинин вручили Эрдогану верительные грамоты.
Послы представили сотрудников дипмиссий и членов своих семей, после чего сделали с турецким лидером фото на память.
Затем президент Эрдоган провел с послами отдельные встречи.