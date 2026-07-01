«Выражаю искреннюю благодарность всем, кто вносит вклад в развитие турецкого морского дела», - Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции поздравил с Днем мореплавания и каботажа «Выражаю искреннюю благодарность всем, кто вносит вклад в развитие турецкого морского дела», - Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил граждан страны с Днем мореплавания и каботажа, который отмечается 1 июля.

«Поздравляю всех наших моряков, которые с гордостью несут турецкий флаг не только в наших морях, но и в разных частях мира, с Днем мореплавания и каботажа, отмечаемым 1 июля. Выражаю искреннюю благодарность всем, кто вносит вклад в развитие турецкого морского дела», - написал турецкий лидер в соцсети.

Первого июля в Турции отмечается День Мореплавания и каботажа.