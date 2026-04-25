Президент Турции направил послание по случаю религиозной церемонии в армянском патриархате Стамбула Мы работаем со всеми нашими гражданами и друзьями, вне зависимости от их этнической и религиозной принадлежности, чтобы достичь более светлого будущего на основе мира, спокойствия и братства, - Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил послание по случаю религиозной церемонии, состоявшейся в армянском патриархате Стамбула.

Турецкий лидер начал свое послание с приветствия Патриарха армян Турции Саака Машаляна, представителей армянской общины и граждан.

Эрдоган отметил, что и в этом году он вновь с уважением поминает османских армян, погибших в тяжелых условиях Первой мировой войны, а также в очередной раз выражает соболезнования их потомкам.

Президент заявил, что в период распада Османского государства все его народы пережили глубокие страдания: те, кто потерял свои жизни по различным причинам, в том числе оккупация, конфликты, восстания, действия бандформирований, акты насилия и эпидемии, те, кто был изгнан со своих земель на Балканах, Кавказе и Аравийском полуострове, и те, кто пережил горе в своих домах во всех уголках Анатолии.

Эрдоган отметил, что среди армян - подданных Османского государства, которые привносили свое присутствие во все сферы общественной жизни того периода и были известны своим ценным вкладом, также были те, кто пережил великие страдания.

«Нам удалось создать Турецкую Республику, не забывая этих страданий, а зная как с этим справляться. Мы работаем и боремся совместно со всеми нашими гражданами и друзьями, вне зависимости от их этнической и религиозной принадлежности, чтобы достичь более светлого будущего на основе мира, спокойствия и братства. Мы стремимся оставить будущим поколениям наследие, которое не будет связано с плохими воспоминаниями, а скорее с будущим, состоящим из истины, подкрепленной языком совести», - говорится в послании.

«Мы даем наилучший ответ тем, кто желает разжечь вражду из прошлого, подходом, который ставит во главу угла мир, эмпатию и диалог, не ограничиваясь идеологическими рамками, подходом, при котором согласию отдается предпочтение перед конфликтом», - отметил турецкий лидер.

По словам Эрдогана, все 86 млн жителей страны вместе будут созидать будущее и то наследие, которое оставят своим потомкам.

«Разделяю боль, пережитую армянским народом в прошлом, и с уважением чту память всех соотечественников - подданных Османского государства , потерявших свои жизни», - заключил Эрдоган.