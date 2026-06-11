ТРСК не ведет переговоры по кипрскому вопросу просто ради переговоров,- подчеркнул Туфан Эрхюрман

Президент ТРСК Туфан Эрхюрман поддержал заявления Реджепа Тайипа Эрдогана ТРСК не ведет переговоры по кипрскому вопросу просто ради переговоров,- подчеркнул Туфан Эрхюрман

Президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Туфан Эрхюрман, поддержав заявления президента Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу «Восточного Средиземноморья и Кипра», заявил: «Никакие шаги, направленные на исключение и отстранение турецкого народа Кипра и Турецкой Республики в вопросах безопасности, энергетики и морских юрисдикций, не приведут к результату».



Эрхюрман рассказал о своей деятельности на пресс-конференции под названием «200 дней в президентстве», организованной в президентской резиденции ТРСК.



Оценивая заявление президента Эрдогана по вопросам «Восточного Средиземноморья и Кипра», он отметил: «Если в Восточном Средиземноморье будут посягать на права и законные интересы Турции и киприотов-турок, хочу, чтобы было известно: наш ответ будет очень четким и очень жестким», Эрхюрман заявил: «Заявление президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в этом направлении является весьма уместным».



Эрхюрман, обратив внимание на то, что ТРСК принял участие в Анталийском дипломатическом форуме и заседаниях Организации тюркских государств (ОТГ) в Казахстане с целью использования дипломатии в интересах кипрского турецкого народа, добавил: «Никакие шаги, направленные на исключение или отстранение кипрского турецкого народа и Турецкой Республики в вопросах безопасности, энергетики и морских юрисдикционных зон, не приведут к результату».



Отметив, что они находятся в постоянном контакте с Турцией по кипрскому вопросу, Эрхюрман подчеркнул, что у кипрского турецкого народа высокая воля к решению кипрского вопроса.



«ТРСК не ведет переговоры по кипрскому вопросу просто ради переговоров», - подчеркнул Туфан Эрхюрман.