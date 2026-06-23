У Президентского комплекса в Анкаре состоялась церемония официальной встречи высокого гостя президентом Турции

Президент Польши прибыл с визитом в Турцию У Президентского комплекса в Анкаре состоялась церемония официальной встречи высокого гостя президентом Турции

Президент Польши Кароль Навроцкий прибыл с официальным визитом в Турцию.

У Президентского комплекса в Анкаре состоялась церемония официальной встречи высокого гостя президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

После того, как лидеры заняли свои места на церемониальной площадке, прозвучали государственные гимны двух стран.

У Комплекса были вывешены 16 флагов – по числу тюркских государств, существовавших в течении истории.

В честь президента Польши был произведен 21 оружейный залп.

Кароль Навроцкий приветствовал строй почетного караула.

Лидеры сделали памятное фото на фоне государственных флагов двух стран.

Главы государств представили друг другу свои делегации.

Руководители Турции и Польши проведут двустороннюю встречу. Затем состоится совместная пресс-конференция Реджепа Тайипа Эрдогана и Кароля Навроцкого.

От имени главы турецкого государства в честь президента Польши будет дан официальный ужин.

На церемонии также присутствовали министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер, руководитель Управления коммуникаций при Адмнистрации президента Бурханеттин Дуран, руководитель Аппарата президента Хасан Доган, генеральный секретарь Адмнистрации президента Хакки Сушмаз, советник президента по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Килич, посол Турции в Варшаве Рауф Альп Денкташ и губернатор Анкары Якуп Джанболат.