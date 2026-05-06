Президент Алжира посетит Турцию с официальным визитом В рамках визита планируется подписание различных соглашений, которые укрепят договорную основу двусторонних отношений

Глава Управления коммуникаций администрации президента Турции Бурханеттин Дуран сообщил, что президент Алжира Абдельмаджид Теббун по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана 6 мая прибудет с официальным визитом в Турцию.



В своей публикации в социальной сети NSosyal Дуран отметил, что в рамках визита, который пройдет с 6 по 8 мая, 7 мая в Анкаре состоится первое заседание Совета высокого уровня по стратегическому сотрудничеству между Турцией и Алжиром.



Глава управления сообщил, что на заседании Совета, в котором примут участие соответствующие министры обеих стран, будут рассмотрены все аспекты отношений с дружественной и братской Алжиром и обсуждены шаги, которые можно предпринять для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. Он также добавил, что в ходе переговоров состоится обмен мнениями по актуальным региональным и международным событиям.



По его словам, в рамках визита планируется подписание различных соглашений, которые укрепят договорную основу двусторонних отношений.