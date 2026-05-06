Президент Алжира посетит Турцию с официальным визитом

Zafer Fatih Beyaz, Nariman Mehdiyev
05 Май 2026•Обновить: 06 Май 2026
Глава Управления коммуникаций администрации президента Турции Бурханеттин Дуран сообщил, что президент Алжира Абдельмаджид Теббун по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана 6 мая прибудет с официальным визитом в Турцию.
В своей публикации в социальной сети NSosyal Дуран отметил, что в рамках визита, который пройдет с 6 по 8 мая, 7 мая в Анкаре состоится первое заседание Совета высокого уровня по стратегическому сотрудничеству между Турцией и Алжиром.
Глава управления сообщил, что на заседании Совета, в котором примут участие соответствующие министры обеих стран, будут рассмотрены все аспекты отношений с дружественной и братской Алжиром и обсуждены шаги, которые можно предпринять для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. Он также добавил, что в ходе переговоров состоится обмен мнениями по актуальным региональным и международным событиям.
По его словам, в рамках визита планируется подписание различных соглашений, которые укрепят договорную основу двусторонних отношений.