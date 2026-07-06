В Турции заквершена подготовка к 36-му саммиту глав государств и правительств НАТО, который стартует завтра в столице страны Анкаре

Президентский комплекс в Анкаре готов к проведению 36-го саммита НАТО В Турции заквершена подготовка к 36-му саммиту глав государств и правительств НАТО, который стартует завтра в столице страны Анкаре

В Турции заквершена подготовка к 36-му саммиту глав государств и правительств НАТО, который стартует завтра в столице страны Анкаре. Проведены все необходимые работы, включая меры в сферебезопасности, логистики, коммуникационной и технологической инфраструктуры

В течение двух дней саммита Президентский комплекс в Анкаре примет глав государств и правительств 32 стран - членов НАТО, тысячи дипломатов, журналистов и гостей мероприятия.

В рамках саммита лидеры обсудят вопросы укрепления потенциала сдерживания и обороны НАТО, евроатлантической безопасности, оборонных расходов, стратегических целей развития Альянса, а также региональные и глобальные проблемы безопасности.

Для обслуживания участников форума будут задействованы столичные аэропорты Эсенбога, Анкара и Мюртед.

В целях обеспечения безопасности мероприятия по всей Анкаре приняты усиленные меры. В районе Президентского комплекса в тесной координации будут функционировать подразделения полиции, жандармерии и других профильных служб безопасности.

Дополнительные меры также введены в воздушном пространстве, на объектах транспортной инфраструктуры и в других стратегически важных пунктах. В обеспечении безопасности саммита будут задействованы в общей сложности 56 927 человек, в том числе 48 841 сотрудник полиции, 7 447 военнослужащих жандармерии и 639 специалистов по кибербезопасности.

В Президентском комплексе полностью подготовлены залы для заседаний лидеров, помещения для двусторонних встреч и оснащенные современной коммуникационной инфраструктурой площадки для совместных пресс-конференций.

Для представителей турецких и зарубежных СМИ в Президентской национальной библиотеке начал работу Международный медиацентр, оснащенный всем необходимым техническим оборудованием для организации вещания и подготовки новостных материалов.

В медиацентре организовано 1800 рабочих мест, 40 монтажных комнат и более 100 пунктов для прямых включений, из которых 54 являются стационарными. Здесь также расположены 11 залов для пресс-конференций, крупнейший из которых рассчитан на 500 человек. Для освещения саммита в Анкаре сформирована медиагруппа численностью 850 человек. Национальный вещатель Турции TRT обеспечит трансляции из 26 точек с использованием 96 камер и 18 передвижных телестанций.

В организации мероприятия будут задействованы тысячи сотрудников, отвечающих за протокол, безопасность, медицинское обеспечение, транспорт, логистику, перевод и техническую поддержку.

На полях саммита также запланированы двусторонние встречи лидеров и ряд сопутствующих мероприятий.

Ожидается, что саммит, который пройдет под председательством Турции, станет эффективной площадкой для обсуждения стоящих перед Альянсом вызовов в сфере безопасности и сформирует основу для принятия значимых решений, направленных на укрепление сотрудничества между союзниками.