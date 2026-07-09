Представители зарубежных СМИ с одобрением отозвались о саммите НАТО в Анкаре

Muhammet Tarhan, Sercan İrkin, Nariman Mehdiyev
09 Июля 2026•Обновить: 09 Июля 2026
Представители иностранных СМИ выразили удовлетворение организацией мероприятия, проходящего в рамках 36-го саммита глав государств и правительств стран НАТО.
Представители иностранных СМИ со всего мира, освещающие саммит НАТО в Анкаре, в своих комментариях корреспонденту «Анадолу» положительно отозвались об организации и предоставляемых услугах.
Корреспондент польской государственной телекомпании «Telewizja Polska» Артур Петр Киерузал отметил: «Как человек, работающий за кулисами крупных политических событий, я должен сказать, что вся организация была на высшем уровне».
Отметив, что блюда, поданные на саммите, были очень вкусными, Киерузал добавил: «Большое спасибо за гостеприимство. Надеюсь, что однажды саммит НАТО вернется в этот прекрасный город».
Корреспондент итальянского информационного агентства Il Sole 24 Ore Антонио Поллио Салимбени в свою очередь подчеркнул, что подаваемые блюда были «превосходны».
Салимбени выразил мнение, что организация была безупречна во всех аспектах, в первую очередь в том, что касается обеспечения представителей прессы транспортом и удобства передвижения.
Корреспондент бельгийской газеты Le Soir, издающейся на французском языке и имеющей большой тираж, Филипп Шарль Ренье, сообщил, что за саммитом следили многие журналисты из-за рубежа.
Ренье, говоря об организации питания для представителей СМИ, резюмировал: «Блюда были вкусными и их было много, особенно десертов».