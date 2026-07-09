Представители иностранных СМИ, освещающие саммит НАТО в Анкаре, в своих комментариях корреспонденту «Анадолу» положительно отозвались об организации и предоставляемых услугах

Представители зарубежных СМИ с одобрением отозвались о саммите НАТО в Анкаре Представители иностранных СМИ, освещающие саммит НАТО в Анкаре, в своих комментариях корреспонденту «Анадолу» положительно отозвались об организации и предоставляемых услугах

Представители иностранных СМИ выразили удовлетворение организацией мероприятия, проходящего в рамках 36-го саммита глав государств и правительств стран НАТО.

Представители иностранных СМИ со всего мира, освещающие саммит НАТО в Анкаре, в своих комментариях корреспонденту «Анадолу» положительно отозвались об организации и предоставляемых услугах.

Корреспондент польской государственной телекомпании «Telewizja Polska» Артур Петр Киерузал отметил: «Как человек, работающий за кулисами крупных политических событий, я должен сказать, что вся организация была на высшем уровне».

Отметив, что блюда, поданные на саммите, были очень вкусными, Киерузал добавил: «Большое спасибо за гостеприимство. Надеюсь, что однажды саммит НАТО вернется в этот прекрасный город».

Корреспондент итальянского информационного агентства Il Sole 24 Ore Антонио Поллио Салимбени в свою очередь подчеркнул, что подаваемые блюда были «превосходны».

Салимбени выразил мнение, что организация была безупречна во всех аспектах, в первую очередь в том, что касается обеспечения представителей прессы транспортом и удобства передвижения.

Корреспондент бельгийской газеты Le Soir, издающейся на французском языке и имеющей большой тираж, Филипп Шарль Ренье, сообщил, что за саммитом следили многие журналисты из-за рубежа.

Ренье, говоря об организации питания для представителей СМИ, резюмировал: «Блюда были вкусными и их было много, особенно десертов».