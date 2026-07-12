Узейир Дживан лишился руки, Айшенур Толун уже десять лет прикована к инвалидной коляске, однако оба говорят, что гордятся тем, что вышли против путчистов

Пострадавшие 15 июля ветераны: Мы потеряли здоровье, но сохранили Родину Узейир Дживан лишился руки, Айшенур Толун уже десять лет прикована к инвалидной коляске, однако оба говорят, что гордятся тем, что вышли против путчистов

Пострадавшие во время попытки государственного переворота, организованной террористической организацией FETÖ 15 июля 2016 года, ветераны Узейир Дживан и Айшенур Толун, несмотря на тяжелые последствия ранений, заявляют, что не жалеют о своем решении выйти на защиту страны.

Во время событий у пункта взимания платы Орханлы в районе Тузла Узейир Дживан получил огнестрельное ранение и лишился левой руки. В беседе «Анадолу» он рассказал, что в ту ночь был доставлен очевидцами в частную больницу в районе Курткёй, где врачи, несмотря на проведенную операцию, не смогли спасти его руку.

По словам Дживана, он вышел на улицу, поскольку хорошо помнил последствия военных переворотов прошлого и не хотел, чтобы страна вновь пережила подобную трагедию.

«Я видел переворот 1980 года еще подростком и понимал, что каждый такой переворот разрушает судьбы людей. Именно поэтому я вышел защищать будущее наших детей и нашей страны», — сказал он.

Дживан отметил, что хотел предупредить военнослужащих, пытавшихся перекрыть доступ к аэропорту имени Сабихи Гёкчен, надеясь, что они были введены в заблуждение и откажутся участвовать в перевороте.

По его словам, собравшиеся граждане скандировали лозунги о единстве армии и полиции, однако военные открыли огонь по безоружным людям. Дживан укрылся за цистерной с битумом, а затем, подняв руки, попытался приблизиться к солдатам и убедить их прекратить стрельбу. В этот момент он получил тяжелое ранение.

«Когда я попытался поднять левую руку, увидел, что она буквально держится лишь на коже и мягких тканях. Правой рукой я придерживал раненую руку и добежал обратно за укрытие», — вспоминает он.

После оказания первой помощи очевидцами его доставили в больницу. Очнувшись после операции, Дживан первым делом спросил племянника: «Все закончилось? Родина в безопасности?» Узнав, что попытка переворота провалилась, он, по его словам, возблагодарил Всевышнего.

«Я потерял руку, но моя Родина была спасена. Все остальное уже не имеет значения. Даже спустя десятилетия мы никогда не забудем ту ночь. Это был переломный момент не только для нас, но и для всей страны. Мы вместе дали предателям урок, который останется в истории», — подчеркнул ветеран.

«Я знала, что помощь не сможет добраться»

Еще одна пострадавшая у пункта Орханлы — Айшенур Толун — уже десять лет передвигается в инвалидной коляске.

Она рассказала, что вечером 15 июля вместе с матерью выехала из города Гебзе к аэропорту Сабихи Гёкчен, чтобы выразить протест против действий участников переворота.

По ее словам, когда они остановились у пункта оплаты проезда, военнослужащие внезапно открыли огонь по собравшимся.

«Все, что я могла сделать, — это произносить "Аллаху акбар" и пытаться докричаться до них. Но они продолжали стрелять без остановки», — сказала Толун.

Во время попытки укрыться за автомобилями она получила пулевое ранение позвоночника.

«Я сказала маме: "Мама, моя спина". Пуля попала в позвоночник, и я упала. Я позвонила отцу, чтобы попрощаться: "Папа, меня ранили, прости меня". Я понимала, что ни он, ни скорая помощь не смогут добраться до нас», — вспоминает она.

В больницу девушку смогли доставить лишь спустя несколько часов. Лечение продолжается уже десять лет.

Из-за повреждения позвоночника Толун остается прикованной к инвалидной коляске, однако продолжает интенсивную реабилитацию и надеется вновь начать ходить.

«Я занимаюсь с помощью специальных устройств для ходьбы, продолжаю лечение. Несмотря на все испытания, мы будем работать, создавать и приносить пользу нашей стране», — отметила она.

По словам Толун, экспертиза установила, что извлеченная из ее тела пуля была выпущена из оружия тогдашнего майора Ферхата Гюная, которого следствие считает одним из организаторов событий у пункта Орханлы.

Она напомнила, что в результате нападения тогда были ранены более 40 человек, многие погибли.

«Когда кто-то кричал, что есть раненые, они начинали стрелять еще интенсивнее. Мы столкнулись с бесчеловечной жестокостью. Но той ночью народ отстоял свою страну. Они строили свои планы, но воля народа их разрушила. Мы, молодежь, не позволим, чтобы подобное когда-либо повторилось», — заявила Толун.