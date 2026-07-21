Полеты на воздушных шарах в Каппадокии в первом полугодии совершили более 256 тыс. туристов Полеты на воздушных шарах остаются главным символом региона и самым востребованным развлечением среди туристов

В первом полугодии 2026 года полеты на воздушных шарах в Каппадокии — одном из самых популярных туристических направлений Турции — совершили 256 777 туристов.

Полеты на воздушных шарах, во время которых открываются захватывающие виды на долины с причудливыми скальными образованиями, известными как «камины фей», остаются одним из самых востребованных развлечений среди местных и иностранных туристов, посещающих регион.

При благоприятных погодных условиях воздушные шары поднимаются в небо на рассвете, предоставляя гостям возможность увидеть природные и исторические достопримечательности Каппадокии с высоты птичьего полета.

В настоящее время в регионе работают 27 компаний, эксплуатирующих 160 воздушных шаров. В среднем полеты выполняются около 220 дней в году, однако их проведение полностью зависит от погодных условий.

Согласно данным Главного управления гражданской авиации Турции, в период с января по июнь текущего года из-за обильных осадков и сильного ветра полеты удалось организовать лишь в течение 90 дней. За это время воздушными турами воспользовались 256 777 туристов.

Так, в январе полеты проводились 9 дней, за которые в небо поднялись 21 022 человека. В феврале за 8 летных дней полет совершили 21 545 туристов, в марте за 13 дней — 27 765 человек, в апреле за 18 дней — 55 472, в мае за 17 дней — 57 775, а в июне, когда погодные условия были наиболее благоприятными, за 25 летных дней воздушными турами воспользовались 73 198 человек.

Таким образом, за первые шесть месяцев года 256 777 туристов смогли полюбоваться уникальными пейзажами региона с высоты птичьего полета. Для сравнения, в прошлом году полеты выполнялись в течение 223 дней, а их участниками стали 754 098 посетителей.

- Из-за дождей и ветра количество полетов сократилось

Заместитель председателя Комитета по внутреннему туризму Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Исмаил Суджу в беседе с «Анадолу» отметил, что, несмотря на большое разнообразие туристических активностей в Каппадокии, именно полеты на воздушных шарах остаются главным символом региона и самым востребованным развлечением среди туристов.

По его словам, воздухоплавание играет важную роль в продвижении туристического бренда Каппадокии на международной арене.

«Каппадокия — это место, где гармонично сочетаются природа, история и культура. Регион, включенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, представляет собой настоящий рай для любителей культурного и природного туризма», - отмет. Именно здесь туристы могут увидеть все эти красоты с воздуха, совершив полет на воздушном шаре. Каппадокия обладает редкой особенностью: полеты проходят над обширной территорией, и создается ощущение, будто вы парите над огромным музеем под открытым небом.

«В 2026 году количество полетов несколько сократилось, главным образом из-за продолжительных дождей и сильного ветра. По состоянию на конец июня у нас было лишь 90 летных дней. За этот период было выполнено 9 954 полета на воздушных шарах. При этом мы по-прежнему остаемся регионом, где совершаются одни из самых впечатляющих полетов в мире», — сказал Суджу.

- Уникальный пейзаж очаровывает туристов

Пилот воздушного шара Огузхан Алкан отметил, что одновременный подъем десятков воздушных шаров в небо над Каппадокией создает поистине праздничную атмосферу и становится незабываемым зрелищем для гостей региона.

По его словам, в последние годы интерес к полетам значительно вырос, чему во многом способствовало развитие социальных сетей.

«Сегодня воздухоплавание в Каппадокии фактически вышло на первый план, затмив даже знаменитые «камины фей». Каждый день в небо поднимается около 150 воздушных шаров. Ни в одной другой стране мира полеты не проводятся в таких масштабах. Именно поэтому гости со всего мира приезжают сюда, чтобы увидеть это зрелище собственными глазами и самим подняться в воздух»,- сказал он

По его словам, после пеших прогулок по долинам туристы отправляются в полет, чтобы взглянуть на те же самые ландшафты уже с высоты.

«Но один из главных сюрпризов Каппадокии — это рассвет. Ранним утром мы встречаем восход солнца вместе с десятками воздушных шаров, и этот неповторимый пейзаж буквально очаровывает наших гостей», — добавил Алкан.​​​​​​​