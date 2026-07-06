В рамках саммита, который пройдет в столице, ведутся интенсивные приготовления на площадках проведения встреч, в аэропортах, на протокольных маршрутах и в местах проживания

Перед саммитом НАТО в Анкаре усилены меры безопасности В рамках саммита, который пройдет в столице, ведутся интенсивные приготовления на площадках проведения встреч, в аэропортах, на протокольных маршрутах и в местах проживания

В преддверии 36-го саммита глав государств и правительств стран НАТО, который состоится в Анкаре, в районе отелей, где будут проживать лидеры и члены делегаций, усилены меры безопасности.

В рамках саммита, который пройдет в столице, ведутся интенсивные приготовления на площадках проведения встреч, в аэропортах, на протокольных маршрутах и в местах проживания.

В связи с этим в районах, где расположены отели, в которых планируется размещение иностранных глав государств и правительств, а также их делегаций, были развернуты полицейские подразделения, а в некоторых местах установлены защитные заграждения.

Меры безопасности усилены и вокруг отеля, расположенного недалеко от посольства США в Анкаре, где будет гостить президент США Дональд Трамп.

В районе, где находится отель, полицией организованы контрольно-пропускные пункты. В окрестностях также находятся в готовности бригады скорой помощи и пожарные.

В рамках мер безопасности контрольно-пропускные пункты организованы и в других районах, где расположены отели, в которых будут размещаться другие лидеры и делегации.