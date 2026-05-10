Первая леди Турции и королева Бельгии посетили выставку «Вековое изящество»

Супруга президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Эмине Эрдоган провела встречу с королевой Бельгии Матильдой.

Встреча прошла в резиденции «Долмабахче» в Стамбуле.

Эмине Эрдоган и королева Матильда сделали памятное фото на фоне «хрустальной лестницы» дворца.

Затем состоялось посещение организованной Институтом специализации выставки «Вековое изящество», которая переосмысливает культурное наследие как динамичный элемент, формирующий будущее.

Первая леди Турции и королева Бельгии ознакомились с экспонатами выставки, цель которой — посредством образцов ткацкого искусства продемонстрировать традиционное культурное богатство Турции.

Эмине Эрдоган преподнесла королеве Матильде в подарок брошь с мотивами жасмина, хризантемы и тюльпана, изготовленную вручную преподавателями Института специализации с использованием традиционных техник игольного плетения и вышивания.

Эмине Эрдоган и королева Матильда также осмотрели разработанную Озгюром Мазуром одежду из коллекции «Анатолия» - масштабного проекта, направленного на сохранение и переосмысление богатого культурного наследия Анатолии. Уникальная коллекция из 100 предметов была создана в рамках трехлетнего исследования, проведенного в сотрудничестве с женскими институтами, специализирующимися на традиционных ремеслах.

Первая леди Турции поделилась впечатлениями о встрече в своих соцсетях. «Была рада провести встречу с королевой Бельгии Матильдой. Надеюсь, эта ценная встреча будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных связей между нашими странами»,-написала Эмине Эрдоган.