Парламент Турции назвал «военным преступлением» атаку на флотилию Global Sumud Турецкие парламентарии призывали Израиль к немедленному освобождению задержанных активистов

Великое Национальное Собрание (парламент) Турции единогласно приняло резолюцию, в которой осуждается вооруженное нападение Израиля на Международную флотилию Global Sumud, на борту которой находится гуманитарная помощь для сектора Газа.

Резолюция, подписанная спикером парламента Нуманом Куртулмушем, была зачитана в Генеральной Ассамблее ВНСТ.

Парламентарии призвали Израиль незамедлительно освободить задержанных активистов, включая находящихся среди них граждан Турции.

Авторы документа назвав перехват судов флотилии «пиратством и военным преступлением».

В резолюции отмечается, что Израиль в очередной раз «бесцеремонно нарушил международное право, добавив еще одно преступление к череде актов геноцида и военных преступлений».

Подчеркнуто, что Израиль совершил нападение гражданскую и мирную инициативу в международных водах,

Отмечено, что израильские силы н задержали 175 пропалестинских активистов, в том числе 20 граждан Турции.

«Этот акт пиратства представляет собой очевидное военное преступление. Мы предупреждаем Израиль, который переступил все границы гуманности, и призываем к незамедлительному освобождению незаконно задержанных активистов и наших граждан», - говорится в резолюции.

В заявлении подчеркивается, что все представленные в парламенте Турции политические партии и депутаты выражают солидарность с незаконно задержанными активистами и всеми участниками гуманитарной инициативы, стремящимися доставить гуманитарную помощь населению сектора Газа.

Парламентарии заверили, что Турция намерены сыграть ключевую роль в процессе привлечения к международной ответственности за преступления, совершенные израильскими оккупационными силами против членов флотилии, особенно граждан Турции.

В заявлении содержится призыв ко всем парламентам, международным парламентским ассамблеям и организациям занять единую позицию и выступить за прекращение израильской политики оккупации, геноцида и апартеида в отношении палестинского народа, обеспечение бесперебойного гуманитарного доступа в сектор Газа и привлечение Израиля к ответственности за преступления против человечности.