По словам Неджми Перчина, за десять лет после гибели сына он больше всего хочет, чтобы подобные трагедии больше никогда не повторились

Отец погибшего в ночь на 15 июля: Турецкий флаг — мое главное утешение По словам Неджми Перчина, за десять лет после гибели сына он больше всего хочет, чтобы подобные трагедии больше никогда не повторились

Отец погибшего во время попытки государственного переворота 15 июля 2016 года Рюстема Расула Перчина Неджми Перчин заявил, что спустя десять лет после гибели сына главным утешением для него остается турецкий флаг, развевающийся над страной.

18-летний Рюстем Расул Перчин вместе с братом, дядей и двоюродными братьями вышел, чтобы воспрепятствовать попытке переворота, организованной террористической организацией FETÖ. Надев армейский жетон своего отца, он отправился к Президентскому комплексу, где погиб от огня, открытого из бронетранспортера.

В беседе с корреспондентом АА Неджми Перчин рассказал, что в ночь на 15 июля находился за пределами города, а в последний раз видел сына дома за компьютерной игрой.

По его словам, после гибели сына семья пережила очень тяжелый период. Он отметил, что как родители, так и другие дети испытывали серьезные психологические трудности, а главным утешением для них стало то, что над страной продолжает развеваться турецкий флаг, а с минаретов звучит азан.

«Главное, чтобы другие семьи не пережили такую боль»

Перчин подчеркнул, что рассказывает о пережитом не для того, чтобы говорить о собственной утрате, а чтобы подобные трагедии больше не повторялись.

«Я хочу лишь одного — чтобы из этих трагедий и подлостей были сделаны выводы, чтобы больше никто не терял близких, имущество и душевное спокойствие. Надеюсь, что мы будем жить в стране, где сунниты, алевиты, курды и турки будут уважать друг друга, жить в достатке, не позволят себя разделить и будут относиться друг к другу с любовью. Сейчас моя единственная цель — предупредить других: "Я уже обжегся, там огонь, не повторяйте этого"», — сказал он.

Говоря о сыне, Перчин отметил, что считает его гибель почетной.

«Он заслужил свое высокое место, это его честь. А наш долг — прожить жизнь так, чтобы не запятнать эту честь. Я стараюсь оставаться человеком, преданным своей Родине, своему народу и государству», — подчеркнул он.

«Слава Богу, мой флаг развевается в небе»

Перчин признался, что каждый год 15 июля атмосфера в доме становится особенно тяжелой.

«Представьте, что у вас есть ребенок, который должен был продолжить ваш путь, стать вашим будущим. И вдруг его не стало. Все ваши мечты, весь ваш маленький мир в одно мгновение сгорели и превратились в пепел. Это страшное потрясение», — сказал он.

По его словам, уже десять лет главной опорой для него остается то, что основанная Мустафой Кемалем Ататюрком Турецкая Республика продолжает существовать.

«Слава Богу, мой флаг развевается в небе. Слава Богу, азан звучит с минаретов. Если бы этого не стало, мне было бы по-настоящему тяжело», — отметил он.

Перчин также выразил мнение, что люди не обязаны любить друг друга, однако должны любить свою страну, свой народ и уважать тех, с кем живут вместе. По его словам, если общество сможет отказаться от конфликтов и раскола, Турцию ждет еще более светлое будущее.

«После каждой тьмы обязательно наступает утро. В наших людях есть свет. У нас прекрасная страна. Пока мы сохраняем единство и сплоченность, Турцию ждет светлое и благополучное будущее», — сказал он.

В завершение Перчин поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за оказываемую поддержку.

«Говорят, радость становится больше, когда ею делятся, а горе — меньше. К нам приходят, интересуются, поддерживают нас. Это действительно помогает хоть немного облегчить нашу боль», — отметил он.