В ходе саммита в комплексе будет организован прием в честь прибывших министров обороны

Объединенный штабной комплекс «Полумесяц и звезда» в Анкаре впервые примет саммит НАТО В ходе саммита в комплексе будет организован прием в честь прибывших министров обороны

Объединенный штабной комплекс «Полумесяц и звезда» (Ay Yıldız) который объединит под одной крышей командование Вооруженных сил Турции, впервые примет официальное мероприятие — 36-й саммит НАТО.

Закладка фундамента комплекса состоялась 30 августа 2021 года при участии президента Реджепа Тайипа Эрдогана. В настоящее время основная часть строительно-монтажных работ уже завершена.

Новый штаб объединит под одной крышей командование Вооруженных сил Турции, обеспечив на стратегическом уровне развитие совместных оперативных возможностей и управление войсками. На единой территории будут расположены Министерство национальной обороны, Генеральный штаб ВС Турции, а также командования Сухопутных, Военно-морских и Военно-воздушных сил.

Главные здания комплекса выполнены в форме полумесяца и звезды, что символизирует национальный флаг Турции. Комплекс отличается уникальной архитектурой, концепцией «умного здания», экологичностью и передовой технологической инфраструктурой, что позволяет ему в полной мере отвечать текущим и будущим потребностям ВС Турции.

Оснащенный передовыми технологиями — от систем кибербезопасности и баллистической защиты до средств противодействия химическим, биологическим, радиологическим и ядерным (ХБРЯ) угрозам и комплекса инженерных решений, — проект благодаря мерам безопасности, реализованным в рамках концепции «Стальной купол», станет одним из эталонных военных штабов в мире.

Таким образом, комплекс «Полумесяц и звезда» станет стратегическим центром, который укрепит институциональную интеграцию Министерства национальной обороны, выведет на качественно новый уровень совместные оперативные возможности Вооруженных сил Турции и послужит практическим воплощением оборонного видения в рамках целей «Века Турции».

Комплекс, который уже принимал представителей СМИ в ходе еженедельных брифингов Министерства национальной обороны, впервые примет официальное мероприятие - саммит НАТО на высшем уровне, который состоится 7–8 июля в Анкаре.

В ходе саммита в штабе будет организован прием в честь прибывших министров обороны и высокопоставленных представителей НАТО. Прием планируется провести в части комплекса, носящей название «Йылдыз» (Звезда).