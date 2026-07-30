Нуман Куртулмуш: Турция с каждым днем становится сильнее в оборонпроме, дипломатии и экономике Спикер парламента Турции отметил успехи страны в ключевых сферах, подчеркнув, что работа по искоренению терроризма практически завершена

Турция с каждым днем укрепляет свои позиции в оборонной промышленности, внешней политике, экономике и других сферах.

Об этом заявил председатель Великого национального собрания (парламента) Турции Нуман Куртулмуш, выступая в четверг, 30 июля, на мероприятии в провинции Инеболу.

По словам Куртулмуша, современный мир переживает период глубокой нестабильности, а Ближний Восток, в центре которого находится Турция, оказался охвачен масштабными конфликтами.

«Сегодня практически весь мир, и в первую очередь Ближний Восток, в центре которого находимся мы, превращен в огненную пучину. Мы живем в эпоху неопределенности, конфликтов, распрей, шума и, к сожалению, масштабного хаоса. Наш народ всегда находится в фокусе империалистических угроз. Временами это империалистические устремления какой-нибудь европейской страны, временами — сионистского режима на Ближнем Востоке. Неизменным остается одно: целью является сильная и великая Турция, и идея о том, что Турция не должна останавливаться на достигнутом», — сказал спикер парламента.

Он провел историческую параллель с периодом Национально-освободительной борьбы, отметив, что, как и тогда, страна преодолевает вызовы благодаря единству народа.

«Подобно тому, как в годы Национально-освободительной борьбы мы все вместе, в единстве, из полной разрухи построили великую республику, так и сегодня, слава богу, мы гораздо сильнее, чем вчера», — заявил Куртулмуш.

Председатель парламента подчеркнул, что Турция уверенно движется по пути укрепления своего потенциала во всех ключевых направлениях.

«Мы гордимся тем, что являемся гражданами Турции, которая с каждым днем становится все сильнее в оборонной промышленности, внешней политике, экономике и во всех других сферах», — отметил он.

Отдельное внимание Куртулмуш уделил реализации инициативы «Турция без террора». По его словам, борьба с терроризмом приближается к своему завершению.

«Наша цель — построить «Турцию без террора». Этот империалистический проект, который почти 50 лет наносил ущерб нашему народу, унес жизни многих граждан, поверг в скорбь множество семей и привел к потере триллионов долларов для нашей страны, то есть террор, мы навсегда отправляем на свалку истории. Турция никогда больше не будет иметь дела с террором и бедствием терроризма. Работа, которую мы ведем для этого, практически завершена», — подчеркнул он.

В завершение своего выступления спикер парламента заявил, что дальнейшее развитие страны невозможно без укрепления национального единства, братства и демократических институтов.

«Если мы добьемся этого сообща и продолжим свой путь в этом направлении, то ни на Востоке, ни на Западе, ни на Севере, ни на Юге не найдется силы, способной остановить или преградить путь Турции, и такой силы не будет никогда», — резюмировал Нуман Куртулмуш.