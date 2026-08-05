Работа, проводимая под эгидой парламента, стала уникальным примером демократии, объединившим государственный разум и народную мудрость в достижении общей цели — заявил Куртулмуш

Нуман Куртулмуш оценил законопроект «Об укреплении национальной солидарности и общественной интеграции» Работа, проводимая под эгидой парламента, стала уникальным примером демократии, объединившим государственный разум и народную мудрость в достижении общей цели — заявил Куртулмуш

Председатель Великого Национального Собрания Турции (ВНСТ) Нуман Куртулмуш, комментируя законопроект «Об укреплении национальной солидарности и общественной интеграции», заявил: «Работа, проводимая под эгидой нашего «Гази-Меджлиса», стала уникальным примером демократии, объединившим государственную мудрость и народную мудрость в достижении общей цели».

В своём заявлении, опубликованном в социальной сети, Куртулмуш сообщил, что законопроект «Об укреплении национальной солидарности и общественной интеграции», разработанный на основе доклада Комиссии по национальному единству, братству и демократии, представлен на рассмотрение Председателю ВНСТ.

«Работа, проводимая под эгидой парламента, стала уникальным примером демократии, объединившим государственный разум и народную мудрость в достижении общей цели», — заявил Куртулмуш.

«Эта работа, объединяющая различные политические взгляды на столь важной общей основе, является важным этапом, который укрепит внутреннюю обороноспособность нашей страны в соответствии с целью «Турция без терроризма» и еще больше укрепит наше национальное единство и братство. Мы верим, что этот шаг, благодаря изменению политического и идеологического климата, откроет перед нашей страной новые возможности и перспективы во втором столетии существования нашей Республики, укрепит нашу демократию, повысит благосостояние нашего народа, упрочит доверие и братство, тем самым открыв дверь в новую эпоху».

Поблагодарив политические партии, внесшие вклад в этот процесс, представителей гражданского общества, обогативших работу своими мнениями и предложениями, а также работников прессы, следивших за процессом с здравым смыслом, Куртулмуш подчеркнул, что наибольшую благодарность заслуживает турецкий народ, который своим терпением, мудростью и поддержкой отстаивает общее будущее Турции.

Нуман Куртулмуш выразил надежду, что законопроект «Об укреплении национальной солидарности и общественной интеграции» получит положительный результат.