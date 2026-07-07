На Форуме оборонпрома в Анкаре обсудили расширение международного сотрудничества Мероприятие прошло в рамках саммита лидеров НАТО

Участники Форума оборонной промышленности, организованного в рамках 36-го Саммита НАТО в Анкаре, состоялась панельная дискуссия на тему «Общие ценности, более мощная промышленная инфраструктура: расширение партнерства и сотрудничества».

В мероприятии приняли участие президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён, министр иностранных дел Латвии Байба Браже, министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой и президент и финансовый директор Planet Labs PBC Эшли Джонсон.

Открывая мероприятие, президент Южной Кореи заявил, что объединение передовых технологических возможностей его страны с многолетним опытом НАТО значительно укрепит потенциал безопасности обеих сторон.

По его словам, на фоне растущей неопределенности в мире необходимы более решительные действия и ускорение сотрудничества.

Ли предложил расширить совместные исследования в сфере передовых технологий, отметив, что участие в общих научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектах является наиболее эффективным способом гармонизации технологических стандартов и развития инноваций. Политик выразил надежду на запуск новых совместных программ по примеру уже действующего сотрудничества Южной Кореи с НАТО в области производства боеприпасов и космической отрасли.

Президент также предложил вывести взаимодействие между Сеулом и Альянсом за рамки традиционного военно-технического сотрудничества, основанного на поставках вооружений, и создать формат «Партнерство Южная Корея – НАТО 2.0», предусматривающий совместные исследования, производство и эксплуатацию вооружений.

Ли подчеркнул, что защита демократии, свободы и мира является общей задачей, а страны, обладающие твердой волей к собственной обороне и действующие в тесной координации, способны сделать мир безопаснее.

«Южная Корея будет самым надежным партнером. Мы намерены решительно продвигаться вместе с НАТО на пути к более безопасному миру», — заявил он.

Ли отметил, что развитие оборонной промышленности и рост оборонных компаний имеют ключевое значение для укрепления оборонного потенциала. По его словам, для устойчивого функционирования цепочки «исследования - производство - эксплуатация» необходим стабильный спрос.

Глава государства напомнил, что Южная Корея находится в одном из наиболее милитаризованных и напряженных регионов мира.

Ли сообщил, что в настоящее время Сеул направляет на оборону около 2,3% ВВП, однако в дальнейшем планирует увеличить этот показатель примерно до 3,5%.

Он подчеркнул, что ключевым фактором развития оборонной промышленности остается рост государственного спроса на вооружения и военную технику.

По словам президента, большое значение имеет и взаимодействие между государствами, поскольку различия в стандартах и производственных практиках требуют их постепенной унификации.

В свою очередь министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что цепочки поставок в оборонной сфере полностью изменились, а промышленность сегодня напрямую связана с потребностями «поля боя».

Она отметила, что речь идет не только об Украине, но и о ситуации в регионе в целом. По ее словам, латвийские военные предоставляют оборонным компаниям возможность проводить испытания продукции в условиях, максимально приближенных к реальным операциям.

Браже акцентировала, что, реальные боевые действия сегодня происходят в Украине, однако опыт этого конфликта оказывает влияние на подходы компаний и способность государств адаптироваться к новым вызовам.

Министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой в свою очередь заявил, что в Индо-Тихоокеанском регионе наблюдается самая масштабная гонка вооружений со времен окончания Второй мировой войны. Он отметил, что Австралия осуществляет крупнейшее в своей современной истории увеличение оборонных расходов в мирное время, направив в текущем году на оборону 2,8% ВВП.

По словам Конроя, странам НАТО и Индо-Тихоокеанского региона необходимо расширять промышленную базу оборонной отрасли. Министр предупредил, что в противном случае стоимость производства военной техники будет только расти. Глава ведомства также акцентировал внимание на необходимости развития сотрудничества между союзниками «для защиты основанного на правилах международного порядка».

Президент американской аэрокосмической компани Planet Labs Эшли Джонсон рассказал, что спутниковые данные компании используются, в частности, для выявления военных передислокаций, раннего предупреждения, оперативного планирования, оценки последствий боевых действий и поддержки гуманитарных операций в Украине.

По его словам, устойчивое развитие напрямую связано с безопасностью. Джонсон обратил внимание на стремительный рост энергопотребления, вызванный развитием искусственного интеллекта и увеличением числа центров обработки данных, подчеркнув важность сочетания космических технологий и ИИ.

В завершение форума, заместитель генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной промышленности, инноваций и вооружений Тарья Яакколаотметила, что принятое в прошлом году решение об увеличении оборонных расходов уже приносит результаты.

Она подчеркнула, что союзники продолжат тесное взаимодействие друг с другом и с партнерами, включая Украину, а также выразила надежду на принятие новой стратегии сотрудничества НАТО с отраслю оборонной промышленности.

«Как мы неоднократно подчеркивали, без оборонной промышленности не может быть обороны», - резюмировала Яаккола.