На форуме НАТО в Анкаре представят лучшие образцы турецкого оборонпрома Управление оборонной промышленности Турции проведет мероприятие в рамках саммита НАТО

Управление оборонной промышленности при администрации президента Турции проведет стратегическое мероприятие в рамках Форума оборонной промышленности саммита НАТО 2026.

В рамках Форума оборонной промышленности саммита НАТО 2026 под председательством главы Управления оборонной промышленности при Президенте Халука Гёргюна на площадке компании Turkish Aerospace Industries (TUSAŞ) в муниципалитете Кахраманказан состоится прием высокого уровня.

Мероприятие, призванное продемонстрировать потенциал турецкой оборонной промышленности, международное партнерство и союзнический дух, соберет широкий круг участников.

На приеме будут присутствовать высокопоставленные военные и гражданские представители НАТО и стран-союзников, а также руководители ведущих международных компаний оборонной промышленности.

В рамках мероприятия для гостей будет развернута выставка продукции турецкого оборонно-промышленного комплекса, а также состоятся показательные полеты национальных авиационных платформ.