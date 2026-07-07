На полях саммита НАТО в Анкаре обсудили безопасность южного фланга Альянса В рамках «Диалогов саммита НАТО» прошла панельная дискуссия на тему «Стабильность на южном фланге НАТО»

В рамках мероприятия «Диалоги саммита НАТО», организованного в Анкаре Турецким атлантическим советом (ATA Türkiye) и Центром внешнеполитических и оборонных исследований Hariciye, состоялась панельная дискуссия «Стабильность на южном фланге НАТО: безопасность и сотрудничество в Средиземноморье».

Панель прошла в Анкаре при поддержке Ассоциации турецких промышленников и предпринимателей (TÜSİAD). На ней обсуждались вопросы морской и энергетической безопасности в Восточном Средиземноморье, а также нестабильность в Северной Африке и регионе Сахель.

В дискуссии, организованной Турецким атлантическим советом и Центром Hariciye под модераторством председателя Атлантической договорной ассоциации Теодоссиоса Георгиу, приняли участие бывший председатель ATA профессор Фабрицио В. Луччоли, отставной посол Омер Онхон, а также аналитик по вопросам безопасности и обороны Бурак Йылдырым.

Фото : Fatma Nur Arslan/AA

Выступая на панели, Луччоли отметил, что южный фланг НАТО приобретает все большее значение. По его словам, одной из тем, которые будут обсуждаться на 36-м саммите глав государств и правительств НАТО в Анкаре, станет Средиземноморье.

Луччоли подчеркнул, что военное превосходство по-прежнему остается «незаменимым», однако само по себе оно не гарантирует стратегического успеха. Он отметил, что подводные кабели, критически важные минералы и ИИ стали частью геополитического соперничества.

Фото : Fatma Nur Arslan/AA

Говоря о значении Средиземноморья, Луччоли заявил, что Средиземное море - это не просто бассейн или море. «Оно стало перекрестком, где пересекаются безопасность, энергетика, технологии, торговля, финансы и геополитика. Речь идет о стратегической глубине, которая больше не ограничивается Суэцким каналом. Эта глубина простирается к Красному морю, Баб-эль-Мандебскому проливу и даже к Индо-Тихоокеанскому региону. Она охватывает пространство от Африканского Рога до глубин Израиля. Рассматривать эти регионы по отдельности уже не помогает понять происходящее. Они влияют друг на друга», - подчеркнул он.

Луччоли также обратил внимание на значение коммуникационных маршрутов. По его словам, подход Китая на южном направлении может казаться менее конфронтационным, однако сохраняет стратегический характер.

Фото : Fatma Nur Arslan/AA

Он подчеркнул, что Китай стремится не экспортировать нестабильность, а усиливать свое влияние через инфраструктурные проекты, использовать экономические инвестиции как инструмент давления, а технологии - как средство достижения стратегического превосходства.

Луччоли отметил, что инициатива «Один пояс, один путь» направлена на «формирование связанности». По его словам, южный фланг является не только частью географии НАТО, но и «дорожной картой» будущего альянса.

Фото : Fatma Nur Arslan/AA

Призыв Нетаньяху к странам НАТО и США не поставлять вооружения совершенно абсурден

Отставной посол Омер Онхон заявил, что в последние годы в НАТО стало больше «осознания и готовности» уделять внимание южному флангу. Он отметил, что нестабильность и уязвимость на Ближнем Востоке и в Северной Африке влияют на безопасность альянса.

По словам Онхона, на южной периферии сохраняются такие проблемы, как терроризм, нелегальная миграция, изменение климата и распределение водных ресурсов.

«В Ираке и Сирии мы пережили две очень долгие и кровопролитные гражданские войны. Сейчас мы видим, что в Ираке сформировалась определенная система. Это хорошо, и мы надеемся, что в будущем ситуация будет улучшаться», - сказал он.

Фото : Fatma Nur Arslan/AA

Онхон напомнил, что Турция имеет протяженные границы как с Ираком, так и с Сирией, поэтому сталкивается с трудностями в сфере безопасности, политических отношений, экономики и других областях. В связи с этим, подчеркнул он, будущие события в этих двух странах имеют для Турции большое значение.

Онхон также заявил, что удары США и Израиля по Ирану потрясли основы регионального порядка, добавив, что из происходящего в регионе были извлечены определенные уроки.

Говоря об Израиле, Онхон отметил, что перед тем как прийти сюда, он прочитал заявления Нетаньяху. «Он говорит, что Турции не следует позволять закупать оружие, поскольку это якобы нарушит баланс. То есть, особенно спустя 35 лет, совершенно абсурдно, когда страна, точнее премьер-министр иностранного правительства, призывает страны НАТО и США не поставлять вооружения другому союзнику по НАТО. Если посмотреть на политику израильского правительства, становится видно, что она выходит далеко за рамки обеспечения безопасности Израиля. К сожалению, мотивацией, лежащей в основе этой политики, являются религиозные радикалы и сионистские экспансионисты», - заявил он.

Турция обладает крупнейшей военной силой в регионе

Аналитик по вопросам безопасности и обороны Бурак Йылдырым заявил, что внутри НАТО должен существовать механизм, способный решать разногласия и проблемы между союзниками. По его словам, таким образом можно урегулировать и споры между Турцией и Грецией.

Йылдырым отметил, что проблемы безопасности на южном фланге связаны не только с отношениями между членами НАТО. По его словам, «главной проблемой в регионе» является Израиль.

Он также добавил, что Турция не является «соперником» для таких стран, как Греция, Израиль, Саудовская Аравия, Египет и Иран, и обладает крупнейшей военной силой в регионе.