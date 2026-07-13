Сельчук Байрактароглу торжественно встретил Асим Мунира, прибывшего в Турцию по официальному приглашению, в здании Генерального штаба

Начальник Генерального штаба ВС Турции генерал Байрактароглу встретился со своим пакистанским коллегой Муниром Сельчук Байрактароглу торжественно встретил Асим Мунира, прибывшего в Турцию по официальному приглашению, в здании Генерального штаба

Начальник Генерального штаба ВС Турции генерал-полковник Сельчук Байрактароглу встретился с командующим Вооруженными силами Пакистана и командующим Сухопутными силами маршалом Асимом Муниром.

Байрактароглу торжественно встретил Мунира, прибывшего в Турцию по официальному приглашению, в здании Генерального штаба.

После исполнения государственных гимнов обеих стран, Мунир поприветствовал Почетный караул.

Затем Байрактароглу и Мунир провели встречу в закрытом для СМИ режиме.