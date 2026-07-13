Начальник Генерального штаба ВС Турции генерал Байрактароглу встретился со своим пакистанским коллегой Муниром

Yusuf Soykan Bal, Nariman Mehdiyev
13 Июля 2026•Обновить: 13 Июля 2026
Начальник Генерального штаба ВС Турции генерал-полковник Сельчук Байрактароглу встретился с командующим Вооруженными силами Пакистана и командующим Сухопутными силами маршалом Асимом Муниром.
Байрактароглу торжественно встретил Мунира, прибывшего в Турцию по официальному приглашению, в здании Генерального штаба.
После исполнения государственных гимнов обеих стран, Мунир поприветствовал Почетный караул.
Затем Байрактароглу и Мунир провели встречу в закрытом для СМИ режиме.