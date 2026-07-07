НАТО представило новые проекты в сферах космоса, ударных возможностей и противоракетной обороны Замгенсека альянса Шекеринска заявила, что союзники начали эффективно использовать дополнительные расходы на оборону

Заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринска заявила, что союзники альянса начали эффективно использовать дополнительные расходы на оборону посредством новых проектов и контрактов в ключевых сферах.

Шекеринска выступила на Форуме оборонной промышленности, состоявшемся в рамках 36-го саммита глав государств и правительств НАТО в Анкаре, где рассказала о новых проектах альянса в областях «Космос и наблюдение», «Ударные возможности» и «Интегрированная противовоздушная и противоракетная оборона».

Представляя проекты НАТО в сфере космоса и наблюдения, Шекеринска отметила, что космические возможности являются частью критической инфраструктуры и имеют жизненно важное значение для безопасности.

«Без космических возможностей наши армии сегодня не могли бы нормально функционировать. Космические технологии стали более доступными, однако стоимость запусков значительно выросла. В результате все больше стран инвестируют в собственные спутниковые сети», — сказала она.

Шекеринска сообщила о запуске проекта по изучению возможности создания группировки спутников под названием «Halo».

«Это открывает новую страницу в космических операциях союзников. Эта новая модель позволит преодолеть ограничения отдельных стран в стоимости, сроках и охвате спутниковых группировок и принесет значительные преимущества, особенно в сферах высокоскоростной связи, разведки и отслеживания ракет», — заявила она.

Замгенсека НАТО также рассказала об инициативе в сфере космической разведки «Постоянное наблюдение альянса из космоса» (APSS).

«Эта инициатива была запущена два года назад на Вашингтонском саммите, и сегодня Испания станет 19-й страной, присоединившейся к ней», — сказала Шекеринска.

Она также упомянула планы Турции по разработке двух новых спутников высокого разрешения.

«Эти спутники будут построены здесь, в Турции, Институтом космических технологий TÜBİTAK в рамках соответствующего контракта. Турция также подписала контракты с ASELSAN на разработку низкоорбитальных спутников и военных систем связи, а также на поставку и развитие систем раннего предупреждения в рамках "Национальной интегрированной системы противовоздушной обороны "Стальной купол". Эти системы повысят способность Турции поддерживать связь на поле боя, а также возможности обнаружения и раннего предупреждения», — заявила она.

Шекеринска также сообщила о работе над инициативой «Starlift», которая предусматривает создание сети компаний по запуску ракет и космодромов для экстренного вывода резервного спутника на орбиту.

«Эти инициативы позволят значительно увеличить производство»

Говоря о проектах НАТО в сфере ударных возможностей, Шекеринска представила проект «Наземные высокоточные удары», направленный на масштабную разработку и поставки недорогих крылатых и баллистических ракет.

Она также рассказала о разработке прототипа боеприпаса.

«Принимающая страна Турция также взяла на себя обязательство закупить значительное количество наземных дальнобойных крылатых ракет ATMACA», — сказала Шекеринска.

По ее словам, эти инициативы помогут значительно увеличить объемы производства и обеспечить вооруженные силы всем необходимым для защиты безопасности.

«Все это необходимо для защиты нашего воздушного пространства и сохранения убедительности сдерживания и обороны»

Касаясь проектов НАТО в сфере интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, Шекеринска назвала эти системы «передовой линией обороны альянса».

«В последние месяцы мы неоднократно становились свидетелями нарушений воздушного пространства российскими беспилотниками и самолетами. Кроме того, НАТО успешно перехватило баллистические ракеты, запущенные из Ирана в направлении нашего союзника — Турции. Поэтому нам необходимо больше таких возможностей для обеспечения безопасности всех нас», — заявила она.

Шекеринска подчеркнула, что для более быстрого и эффективного развития этих возможностей необходимо объединить ресурсы и совместно интегрировать новейшие технологии.

«Все это необходимо для защиты нашего воздушного пространства и сохранения убедительности наших возможностей сдерживания и обороны», — сказала она.

Замгенсека НАТО отметила, что альянс продемонстрировал решимость в реализации новых проектов.

«Наши союзники начали эффективно использовать дополнительные расходы на оборону. Они делают это посредством впечатляющего ряда объявлений и контрактов, которые позволяют обеспечить возможности в самых разных и действительно критически важных сферах», — заявила Шекеринска.

После презентации новых проектов НАТО в сферах «Космос и наблюдение», «Ударные возможности» и «Интегрированная противовоздушная и противоракетная оборона» состоялась церемония коллективного подписания соглашений.