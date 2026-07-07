НАТО представило новые проекты в сферах космоса, ударных возможностей и противоракетной обороны

Büşranur Keskinkılıç, Muhammet Tarhan, Elmira Ekberova
07 Июля 2026•Обновить: 07 Июля 2026
Заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринска заявила, что союзники альянса начали эффективно использовать дополнительные расходы на оборону посредством новых проектов и контрактов в ключевых сферах.
Шекеринска выступила на Форуме оборонной промышленности, состоявшемся в рамках 36-го саммита глав государств и правительств НАТО в Анкаре, где рассказала о новых проектах альянса в областях «Космос и наблюдение», «Ударные возможности» и «Интегрированная противовоздушная и противоракетная оборона».
Представляя проекты НАТО в сфере космоса и наблюдения, Шекеринска отметила, что космические возможности являются частью критической инфраструктуры и имеют жизненно важное значение для безопасности.
«Без космических возможностей наши армии сегодня не могли бы нормально функционировать. Космические технологии стали более доступными, однако стоимость запусков значительно выросла. В результате все больше стран инвестируют в собственные спутниковые сети», — сказала она.
Шекеринска сообщила о запуске проекта по изучению возможности создания группировки спутников под названием «Halo».
«Это открывает новую страницу в космических операциях союзников. Эта новая модель позволит преодолеть ограничения отдельных стран в стоимости, сроках и охвате спутниковых группировок и принесет значительные преимущества, особенно в сферах высокоскоростной связи, разведки и отслеживания ракет», — заявила она.
Замгенсека НАТО также рассказала об инициативе в сфере космической разведки «Постоянное наблюдение альянса из космоса» (APSS).
«Эта инициатива была запущена два года назад на Вашингтонском саммите, и сегодня Испания станет 19-й страной, присоединившейся к ней», — сказала Шекеринска.
Она также упомянула планы Турции по разработке двух новых спутников высокого разрешения.
«Эти спутники будут построены здесь, в Турции, Институтом космических технологий TÜBİTAK в рамках соответствующего контракта. Турция также подписала контракты с ASELSAN на разработку низкоорбитальных спутников и военных систем связи, а также на поставку и развитие систем раннего предупреждения в рамках "Национальной интегрированной системы противовоздушной обороны "Стальной купол". Эти системы повысят способность Турции поддерживать связь на поле боя, а также возможности обнаружения и раннего предупреждения», — заявила она.
Шекеринска также сообщила о работе над инициативой «Starlift», которая предусматривает создание сети компаний по запуску ракет и космодромов для экстренного вывода резервного спутника на орбиту.
«Эти инициативы позволят значительно увеличить производство»
Говоря о проектах НАТО в сфере ударных возможностей, Шекеринска представила проект «Наземные высокоточные удары», направленный на масштабную разработку и поставки недорогих крылатых и баллистических ракет.
Она также рассказала о разработке прототипа боеприпаса.
«Принимающая страна Турция также взяла на себя обязательство закупить значительное количество наземных дальнобойных крылатых ракет ATMACA», — сказала Шекеринска.
По ее словам, эти инициативы помогут значительно увеличить объемы производства и обеспечить вооруженные силы всем необходимым для защиты безопасности.
«Все это необходимо для защиты нашего воздушного пространства и сохранения убедительности сдерживания и обороны»
Касаясь проектов НАТО в сфере интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, Шекеринска назвала эти системы «передовой линией обороны альянса».
«В последние месяцы мы неоднократно становились свидетелями нарушений воздушного пространства российскими беспилотниками и самолетами. Кроме того, НАТО успешно перехватило баллистические ракеты, запущенные из Ирана в направлении нашего союзника — Турции. Поэтому нам необходимо больше таких возможностей для обеспечения безопасности всех нас», — заявила она.
Шекеринска подчеркнула, что для более быстрого и эффективного развития этих возможностей необходимо объединить ресурсы и совместно интегрировать новейшие технологии.
«Все это необходимо для защиты нашего воздушного пространства и сохранения убедительности наших возможностей сдерживания и обороны», — сказала она.
Замгенсека НАТО отметила, что альянс продемонстрировал решимость в реализации новых проектов.
«Наши союзники начали эффективно использовать дополнительные расходы на оборону. Они делают это посредством впечатляющего ряда объявлений и контрактов, которые позволяют обеспечить возможности в самых разных и действительно критически важных сферах», — заявила Шекеринска.
После презентации новых проектов НАТО в сферах «Космос и наблюдение», «Ударные возможности» и «Интегрированная противовоздушная и противоракетная оборона» состоялась церемония коллективного подписания соглашений.