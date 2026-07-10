Мероприятия в рамках саммита способствовали развитию сотрудничества между союзниками в оборонной промышленности - Зеки Актюрк

Минобороны Турции: Саммит НАТО в Анкаре стал исторической встречей Мероприятия в рамках саммита способствовали развитию сотрудничества между союзниками в оборонной промышленности - Зеки Актюрк

Саммит НАТО в Анкаре стал исторической встречей, на которой были всесторонне рассмотрены актуальные угрозы, стоящие перед Альянсом, а также стратегические решения, направленные на укрепление общей способности к сдерживанию и обороне. Об этом заявили в Министерстве национальной обороны Турции.

Советник по вопросам прессы и связей с общественностью Министерства национальной обороны, официальный представитель ведомства контр-адмирал Зеки Актюрк выступил на еженедельном брифинге в Штабном комплексе «Полумесяц и звезда» Актюрк заявил, что Комплекс, строящийся для размещения Министерства национальной обороны, Генерального штаба и командований видов вооруженных сил, является не только современной военной базой, но и стратегическим проектом, отражающим способность ВС Турции к совместным операциям, институциональную интеграцию и умение адаптироваться к меняющейся среде безопасности.

По его словам, Комплекс с передовой технологической инфраструктурой, современными средствами командования и управления, а также устойчивой архитектурой является конкретным показателем твердой воли Турции в сфере обороны.

«В то же время это один из важнейших символов проактивного подхода к обороне и безопасности, который уже сегодня планирует оперативные потребности нашей страны», - сказал Актюрк.

Он поблагодарил всех, кто внес вклад в реализацию проекта Комплекса «Полумесяц и звезда», прежде всего Управление жилищного строительства TOKİ при Министерстве окружающей среды, градостроительства и изменения климата.

Говоря о 36-м саммите глав государств и правительств НАТО, прошедшем в Анкаре, Актюрк отметил, что он был организован в рамках концепции безопасности на 360 градусов.

«Это была историческая встреча, на которой были всесторонне рассмотрены актуальные угрозы, стоящие перед Альянсом, а также стратегические решения, направленные на укрепление общей способности к сдерживанию и обороне», - заявил он.

Актюрк подчеркнул, что саммит укрепил солидарность между союзниками, внес важный вклад в формирование общего видения в условиях меняющейся среды безопасности, а также усилил совместный подход к безопасности евроатлантического региона.

Он также коснулся Форума оборонной промышленности, проведенного в рамках саммита, и приема министров обороны, организованного министром национальной обороны Яшаром Гюлером.

Актюрк заявил, что мероприятия в рамках саммита способствовали развитию совместного производства и технологического сотрудничества между союзниками в оборонной промышленности, укреплению общего понимания безопасности, а также продемонстрировали на международной арене высокий технологический уровень и производственный потенциал турецкого оборонно-промышленного комплекса.

По его словам, Турция благодаря сильной армии, развитию национальной оборонной промышленности, активной оборонной дипломатии и многовекторной внешней политике продолжает придерживаться конструктивного подхода, направленного на урегулирование кризисов, сохранение каналов диалога и поддержку регионального и глобального мира.

«Наша страна продолжит вносить вклад в международный мир, безопасность и стабильность как надежный и ответственный союзник, поддерживающий сдерживающую и оборонную позицию НАТО», - подчеркнул Актюрк.

Двусторонние встречи

Актюрк напомнил, что министр Гюлер 6 июля в рамках саммита лидеров НАТО принял участие в рабочем обеде по вопросам оборонной промышленности, организованном Союзом палат и товарных бирж Турции и Торговой палатой США.

Он также сообщил, что Гюлер принял участие во встрече президента Турции с генеральным секретарем НАТО в Президентском комплексе.

Кроме того, министр посетил программу «Союзники в Анкаре», организованную 7 июля Управлением по коммуникациям администрации президента Турции совместно с Мюнхенской конференцией по безопасности и Фондом политических, экономических и социальных исследований (SETA). Он также присутствовал на Форуме оборонной промышленности и церемонии презентации проектов НАТО, прошедших в Конгрессно-выставочном центре торговой палаты Анкары.

Кроме того, министр участвовал во встрече президента Турции с президентом США в Президентском комплексе, в приеме для приглашенных министров обороны и высокопоставленных представителей НАТО в Объединенном комплексе «Полумесяц и звезда», а также в рабочем обеде министров обороны в Президентском комплексе.

Актюрк сообщил, что в рамках саммита Гюлер провел двусторонние и межделегационные встречи с министрами обороны различных союзных и партнёрских стран.

Обсуждались вопросы региональной и глобальной безопасности

По словам Актюрка, Гюлер обменялся мнениями по вопросам развития двусторонних и военных отношений, возможностей сотрудничества в сфере обороны и безопасности, совместных проектов в оборонной промышленности, а также региональной и глобальной безопасности, находящейся в повестке НАТО.

Актюрк сообщил, что в рамках саммита министр обороны Турции Яшар Гюлер провел двусторонние встречи с коллегами из Японии, Латвии, Новой Зеландии, Венгрии и Канады. По его словам, с министром обороны Канады было подписано Заявление о намерениях по сотрудничеству в сфере обороны, а также состоялась встреча с генеральным директором BAE Systems.

Он также отметил, что в Президентском комплексе министры обороны Турции, Румынии и Болгарии подписали поправку к Меморандуму о взаимопонимании, расширяющую мандат Черноморской противоминной группы MCM Black Sea и предусматривающую защиту критически важной подводной инфраструктуры трех стран в Черном море.

По словам Актюрка, 8 июля Гюлер вместе с президентом Турции принял участие в заседаниях саммита НАТО, а также присутствовал на встречах Реджепа Тайипа Эрдогана с президентами Франции и Сирии и премьер-министрами Италии, Германии и Великобритании.

Актюрк добавил, что 10 июля Гюлер примет участие в выпускных церемониях 16-го курса совместной командно-штабной подготовки и 8-го курса командно-штабной подготовки в Университете национальной обороны с участием президента Эрдогана.

Борьба с терроризмом

Актюрк подчеркнул, что ВС Турции решительно продолжают борьбу со всеми угрозами и опасностями, направленными против существования и безопасности страны.

Он сообщил о ходе операций, поисково-прочесывающих мероприятий и деятельности по охране границы, проводимых для установления постоянной безопасности.

«За последнюю неделю сдались еще 4 террориста PKK. В районах операций продолжаются работы по обнаружению и уничтожению мин, самодельных взрывных устройств, пещер, укрытий и убежищ», - сказал он.

Актюрк также сообщил, что 2-я инженерная бригада завершила строительство 240-метрового плавучего моста через реку Евфрат в сирийском Дейр-эз-Зоре. После контрольных переходов мост будет открыт для эксплуатации 10 июля.

Учения и подготовка продолжаются без перерыва

Актюрк сообщил, что в рамках охраны границ были задержаны 316 человек, среди них один член террористической организации.

По его словам, с 1 января число задержанных при попытке незаконного пересечения границы достигло 5 615 человек.

«С учетом 995 человек, которым было предотвращено пересечение границы, общее число лиц, не допущенных к незаконному пересечению в этом году, достигло 41 129. На этой неделе в ходе поисково-прочесывающих мероприятий на линии границы в Ване было изъято 109 килограммов наркотических веществ», - заявил Актюрк.

Он отметил, что национальные и международные мероприятия по подготовке и учениям продолжаются без перерыва с целью сделать ВС Турции более эффективными, сдерживающими и готовыми к действиям на суше, на море, в воздухе, в космосе и в киберпространстве.

Актюрк напомнил, что учения «Турция - Азербайджан - Египет: Тройной орел», начавшиеся 22 июня в Конье, успешно завершились 3 июля. Он сообщил, что Турция также примет участие в учениях Breeze 2026, которые начнутся завтра в Болгарии, и Sea Breeze II, которые пройдут в Великобритании с 13 по 24 июля.

По его словам, фрегат TCG Oruçreis после завершения миссии в составе Постоянной военно-морской группы НАТО SNMG-1 совершит визит в порт Дублина в Ирландии 18–22 июля.

«Планируется, что командующий Стамбульской верфью и командующий морской авиацией примут участие в церемонии встречи корабля CAm. August Roman, который был построен на нашей Стамбульской верфи и передан Румынии 20 июня. Церемония пройдёт 10 июля в Румынии», - сказал Актюрк.

Новые системы вооружений, принятые на вооружение

Актюрк подчеркнул, что продолжаются работы по увеличению возможностей и потенциала ВС Турции за счет отечественной и национальной продукции оборонной промышленности.

По его словам, в Командовании сухопутных войск завершены проверки и приемка определенного количества БПЛА TB-3, пехотных винтовок калибра 7,62 мм, машин-носителей вооружения и электрических бронетранспортёров E-ZPT. Эти системы были приняты на вооружение.

Актюрк сообщил, что 13–17 июля командование ВВС проведет на предприятии ROKETSAN приемку партии боеприпасов SOM-B1T.

Он также рассказал, что 4 июля был подписан контракт на экспорт в Албанию легкой буксируемой гаубицы BORAN, разработанной компанией MKE при Минобороны Турции с использованием отечественных технологий.

Кроме того, Актюрк поздравил компанию HAVELSAN с 44-й годовщиной основания, отметив ее вклад в развитие национального программного обеспечения и технологий для укрепления потенциала Вооруженных сил Турции.

Набор студентов и персонала

Актюрк сообщил, что процедуры набора персонала и военных студентов продолжаются в соответствии с запланированным графиком.

Он отметил, что этапы отбора военных студентов Университета национальной обороны на 2026 год продолжатся до 7 августа. Кандидаты, которые будут участвовать в этапах отбора, смогут с 15 июля по 31 августа пользоваться общежитиями, определенными Управлением кредитов и общежитий.

Актюрк напомнил, что Министерство казначейства и финансов опубликовало циркуляр о финансовых и социальных правах.

«Согласно этому, размер платы за альтернативную военную службу во второй половине 2026 года составит 472 тысячи 653 лиры 60 курушей. С 7 июля 2026 года начался приём заявлений на прохождение платной военной службы», - сказал он.

В связи с приближающимся Днем демократии и национального единства 15 июля Актюрк пожелал милости Аллаха павшим, которые стойко выступили против вооруженной террористической организации FETÖ, покусившейся на волю народа и демократию, и отдали свои жизни за Родину и флаг. Ветеранам он пожелал здоровья и долгих лет жизни.

Комментируя заявления президента США Дональда Трампа о санкциях CAATSA, сделанные на полях 36-го саммита НАТО, в Минобороны Турции заявили, что Анкара рассчитывает на отмену ограничений, которые считает несовместимыми с союзническими отношениями, а также всех открытых и скрытых ограничений в отношении турецкой оборонной промышленности. В ведомстве также приветствовали заявления Трампа и подчеркнули важность укрепления взаимного доверия и солидарности между союзниками.

Отвечая на вопрос о критике со стороны премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в связи с возможной продажей Турции истребителей F-35, в Минобороны заявили, что Анкара выступает за мир и стабильность в регионе, а существующие разногласия должны решаться путем конструктивного диалога и добрососедских отношений.

«Вооруженные силы Турции не являются угрозой для тех, кто не представляет угрозы для них», - подчеркнули в ведомстве.