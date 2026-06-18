Минобороны Турции: На 3-й главной базе реактивной авиации развернута итальянская система противовоздушной обороны SAMP/T

Министерство национальной обороны Турции сообщает, что в рамках Постоянного оборонного плана НАТО с целью укрепления системы противовоздушной обороны Альянса сегодня на 3-й главной базе реактивной авиации развернута итальянская система противовоздушной обороны SAMP/T.

После еженедельного брифинга для прессы, организованного министерством на территории комплекса «Кахраманказан» в связи с 53-й годовщиной со дня основания Турецкой корпорации авиационной и космической промышленности (TUSAŞ), были предоставлены ответы на вопросы журналистов.

В ответ на вопросы о соглашении между США и Ираном министерство проинформировало:

«Мы с удовлетворением приветствуем соглашение, достигнутое между США и Ираном с целью прекращения конфликтов, и надеемся, что данное соглашение будет способствовать установлению прочного мира, безопасности и стабильности в регионе. Наша страна продолжает придерживаться подхода, ставящего во главу угла сохранение регионального мира и стабильности, и поддерживает решение проблем путем диалога и дипломатии. В этом контексте чрезвычайно важно, чтобы все заинтересованные стороны демонстрировали здравый смысл, сдержанность и ответственность в целях сохранения соглашения и предотвращения попыток его срыва. Мы также внимательно следим за развитием событий в Ормузском проливе. Обеспечение безопасности энергоснабжения, морской торговли и судоходства имеет огромное значение для глобальной стабильности. Турция готова вносить вклад в работу, проводимую в этих областях в рамках международного права».

•⁠ ⁠«В Конье развернута система SAMP/T»



В заявлении министерства в ответ на вопросы о системе противовоздушной обороны SAMP-T, развернутой в Конье, указывается: «В рамках Постоянного плана обороны НАТО с целью укрепления противовоздушной обороны альянса одна итальянская система противовоздушной обороны SAMP/T была сегодня развернута на 3-м главном авиабазе».



В заявлении отмечается, что Турция, учитывая меняющуюся обстановку с угрозами, продолжает работу по разработке отечественных и национальных систем противовоздушной обороны.



«Система противовоздушной обороны «Сипер», находящаяся на вооружении Командования ВВС, в ходе испытаний, проведённых 12 июня на полигоне в Синопе, успешно уничтожила высокоскоростную и манёвренную воздушную цель «Супер Шимшек», тем самым достигнув полной боевой готовности. Основная цель всех работ, проводимых в рамках проекта «Стальной купол», заключается в укреплении многоуровневого потенциала нашей страны в области противовоздушной и противоракетной обороны, повышении сдерживающего потенциала и обеспечении национальной безопасности на самом высоком уровне», - говорится в заявлении.

•⁠ ⁠Подготовка приглашенного военного персонала в Турции

В ответе министерства также приводятся оценки в отношении военнослужащих стран-союзниц, проходящих подготовку в Турции.

«Нашим министерством в рамках двусторонних соглашений, подписанных со многими дружественными и союзными странами, осуществляются мероприятия по подготовке и консультированию. В настоящее время в Командовании горной школы, школы коммандос и учебного центра в Испарте проходит обучение в общей сложности 503 военнослужащих из пяти дружественных и союзных стран: Кыргызстана, Турецкой Республики Северного Кипра, Мали, обеих сторон Ливии и Сомали. Кроме того, в рамках Плана квот на прием приглашенного военного персонала на 2026–2027 годы из 16 стран (Азербайджан, Бурунди, Бангладеш, Гвинея, Казахстан, Кыргызстан, ТРСК, Северная Македония, Ливия, Венгрия, Мали, Монголия, Узбекистан, Сенегал, Сомали, Туркменистан) выделено в общей сложности 448 квот на обучение. Ожидается, что в течение года это число увеличится в соответствии с дополнительными запросами на квоты, поступающими от дружественных и союзных стран», - сообщает миинобороны Турции.

В ответ на вопрос о «Саммите глав государств и правительств стран НАТО», который состоится 7–8 июля в Анкаре, министерство заявило: «Подготовка к саммиту НАТО в Анкаре продолжается под координацией администрации президента Турции. В рамках мероприятий, проводимых под ответственностью министерства, приняты все меры безопасности, и в координации с соответствующими министерствами и ведомствами продолжается необходимая работа. В штабе «Ай-Йылдыз» в честь приглашенных министров обороны и сопровождающих их делегаций будет организован прием в «звездном» крыле штаба».