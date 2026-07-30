Министр транспорта Турции провел встречу с министром Федеральных железных дорог Пакистана

Doğukan Gürel, Nariman Mehdiyev
30 Июля 2026•Обновить: 30 Июля 2026
Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу встретился с министром Федеральных железных дорог Пакистана Мухаммедом Ханифом Аббаси.
Уралоглу опубликовал сообщение по этому поводу в своем в социальной сети NSosyal.
«Мы приняли в Анкаре министра федеральных железных дорог Пакистана Мухаммеда Ханифа Аббаси и сопровождавшую его делегацию. В ходе состоявшейся межделегационной встречи стороны обсудили возможности сотрудничества в рамках планируемых Пакистаном проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры и достигли соглашения о принятии конкретных мер по развитию железнодорожного маршрута Исламабад–Тегеран–Стамбул».