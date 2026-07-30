Стороны достигли соглашения о принятии конкретных мер по развитию железнодорожного маршрута Исламабад–Тегеран–Стамбул

Министр транспорта Турции провел встречу с министром Федеральных железных дорог Пакистана Стороны достигли соглашения о принятии конкретных мер по развитию железнодорожного маршрута Исламабад–Тегеран–Стамбул

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу встретился с министром Федеральных железных дорог Пакистана Мухаммедом Ханифом Аббаси.

Уралоглу опубликовал сообщение по этому поводу в своем в социальной сети NSosyal.

«Мы приняли в Анкаре министра федеральных железных дорог Пакистана Мухаммеда Ханифа Аббаси и сопровождавшую его делегацию. В ходе состоявшейся межделегационной встречи стороны обсудили возможности сотрудничества в рамках планируемых Пакистаном проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры и достигли соглашения о принятии конкретных мер по развитию железнодорожного маршрута Исламабад–Тегеран–Стамбул».