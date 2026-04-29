Министр по делам семьи и социальных услуг Турции приняла директора по глобальной безопасности социальной сети Meta

Ayşe Karaosmanoğlu, Nariman Mehdiyev
29 Апрель 2026•Обновить: 29 Апрель 2026
Министр по делам семьи и социальных услуг Турции Махинур Оздемир Гёкташ провела встречу с директором по глобальной безопасности социальной сети Meta Антигоной Дэвис и сопровождавшей её делегацией.
В своём сообщении в социальной сети Гёкташ прокомментировала встречу, состоявшуюся в министерстве.
«В рамках нашего регулирования социальных сетей в отношении детей младше 15 лет мы обсудили вопросы повышения эффективности инструментов родительского контроля, внедрения систем проверки возраста, оперативного реагирования на вредный контент и укрепления процедур подачи жалоб. Я надеюсь, что наш подход, ставящий во главу угла безопасность наших детей в цифровом мире, превратится в обязательную ответственность для технологических компаний и станет глобальным движением», - отметила министр.