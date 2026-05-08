Министр национальной обороны Турции провел встречу с ливийскими военными деятелями Встреча Яшара Гюлера с Саддамом Хафтаром и Абдусселамом Зуби состоялась на полях Международной выставке оборонной, авиационной и космической промышленности SAHA 2026

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер провел встречу с заместителем главнокомандующего Ливийской национальной армией генералом Саддамом Хафтаром и исполняющим обязанности министра обороны Ливии генерал-лейтенантом Абдусселамом Зуби.

В сообщении, опубликованном на странице министерства в социальной сети NSosyal, отмечается, что встреча министра с Саддамом Хафтаром и Абдусселамом Зуби состоялась на полях Международной выставке оборонной, авиационной и космической промышленности SAHA 2026.

К публикации прикреплены фотографии данного мероприятия.