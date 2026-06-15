Главу МИД Турции, которого планирует принять президент России Владимир Путин, проведет встречи со своим российским коллегой Лавровым и другими высокопоставленными лицами

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 16–17 июня посетит Россию Главу МИД Турции, которого планирует принять президент России Владимир Путин, проведет встречи со своим российским коллегой Лавровым и другими высокопоставленными лицами

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит столицу России Москву 16–17 июня.



По информации из источников в министерстве, Фидан посетит Москву 16–17 июня по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова.



Ожидается, что Фидан, которого планирует принять президент России Владимир Путин, проведет встречи со своим российским коллегой Лавровым и другими высокопоставленными должностными лицами.



В рамках визита министра Фидана также предполагается его встреча с турецкими бизнесменами, ведущими деятельность в России.



Последний визит Фидана в Россию состоялся 26-27 мая 2025 года, а последняя встреча с Лавровым прошла 18 апреля в рамках Пятого Антальйского дипломатического форума (ADF).



•⁠ ⁠На повестке дня будут стоять двусторонние, региональные и глобальные вопросы



В ходе встреч, запланированных в рамках визита, Фидан подчеркнет, что отношения между двумя странами имеют решающее значение для региональной стабильности и процветания, и подробно обсудит со своими собеседниками вопросы, касающиеся двусторонних отношений, в первую очередь в сферах торговли, энергетики, безопасности и консульских отношений.



Фидан заявит о приверженности Турции дипломатическим усилиям по достижению прочного мира в войне между Украиной и Россией и вновь подтвердит, что Турция готова принять у себя очередной раунд переговоров между Россией и Украиной, как это было в 2022 и 2025 годах.



Глава МИД Турции, отметит, что растущая напряженность в Черном море представляет угрозу региональному и глобальному миру, а события последнего времени создают многоплановые риски. Он обратит внимание на то, что предложение Турции о перемирии, охватывающем механизм безопасности судоходства в Черном море, а также энергетическую инфраструктуру и порты, по-прежнему находится на столе переговоров.



Отметив, что Турция поддерживает установление прочного мира между США и Ираном, Фидан сделает акцент на необходимости возвращения к довоенной ситуации в Ормузском проливе и сохранения свободы судоходства.



Хакан Фидан подчеркнет важность того, чтобы международное сообщество продолжало оказывать поддержку правительству Сирии в целях обеспечения стабильности, безопасности, развития и благосостояния в стране.



Обращая внимание на то, что агрессивная и экспансионистская политика Израиля ставит под угрозу безопасность и стабильность во всем регионе, Фидан призовет к пресечению нарушений Израилем режима прекращения огня в секторе Газа, мер по расширению незаконных поселений на Западном берегу и оккупации Ливана.



Фидан выразит поддержку Турции мирному процессу между Азербайджаном и Арменией и отметит, что установление мира и спокойствия на Южном Кавказе будет выгодно как Турции, так и России.



•⁠ ⁠Отношения Турция-Россия



Двусторонние отношения между Турцией и Россией развиваются на институциональной основе в рамках Совета высокого уровня по сотрудничеству, созданного в 2010 году.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган последний раз встречался с президентом России Владимиром Путиным 12 декабря 2025 года в рамках Международного форума по миру и доверию, прошедшего в столице Туркменистана Ашхабаде.



В 2025 году объем двусторонней торговли Турции с Россией составил 49,08 млрд долларов, из которых 6,7 млрд долларов пришлось на экспорт, а 42,3 млрд долларов — на импорт.



Существующее сотрудничество между Турцией и Россией в сфере туризма является одним из важнейших элементов двусторонних экономических отношений. Число российских туристов, посетивших Турцию, в 2025 году продолжило расти, превысив 6,9 миллиона человек.



Работа над проектом атомной электростанции Аккую, осуществляемая совместно с Россией, одним из крупнейших партнеров Турции в энергетической сфере, продолжается в рамках межправительственного соглашения, подписанного 12 мая 2010 года и ратифицированного обеими странами. Запуск первого реактора запланирован на текущий год.