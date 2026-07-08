Прием состоялся в рамках 36-го саммита глав государств и правительств стран НАТО, который проходит в столице Турции Анкаре

Министры обороны стран НАТО посетили военный штаб нового уровня ВС Турции Прием состоялся в рамках 36-го саммита глав государств и правительств стран НАТО, который проходит в столице Турции Анкаре

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер во вторник, 7 июля устроил прием для министров обороны стран НАТО в Объединенном штабе «Ай-Йылдыз» («Полумесяц и звезда») в Анкаре в рамках 36-го саммита глав государств и правительств стран НАТО.

Согласно заявлению, опубликованному министерством в турецкой социальной сети NSosyal, прием прошел в секции «Йылдыз» (Звезда) строящегося штаба.

Министр Гюлер поприветствовал гостей у входа, а затем выступил с речью на мероприятии.

Прием состоялся в рамках 36-го саммита глав государств и правительств стран НАТО, который проходит в столице Турции Анкаре и на который съехались лидеры и высокопоставленные должностные лица из всех стран альянса.

Объединенный штаб «Ай-Йылдыз» объединяет структуру командования Вооруженных сил Турции в едином комплексе, соединяя в одном комплексе Министерство национальной обороны, Генеральный штаб и командования Сухопутных, Военно-морских и Военно-воздушных сил, одновременно внося стратегический вклад в проведение совместных операций и укрепление командного потенциала.

Этот комплекс спроектирован с учетом как нынешних, так и будущих потребностей турецких вооруженных сил на самом высоком уровне и отличается самобытной архитектурой, концепцией «умного здания», экологически чистой конструкцией и передовой технологической инфраструктурой.

Двухдневный саммит в Анкаре, организованный Турцией, начался во вторник, 7 июля с участием лидеров 32 стран-членов НАТО, нескольких партнеров из Азиатско-Тихоокеанского региона и приглашенных гостей, в том числе президента Украины Владимира Зеленского.

Ожидается, что саммит подчеркнет единство и солидарность союзников, несмотря на недавнюю напряженность в трансатлантических отношениях. Ключевыми вопросами станут формирование концепции «НАТО 3.0», в рамках которой Европа должна взять на себя ведущую роль в области обороны с использованием обычных вооружений, в то время как США пересматривают свое военное присутствие в Европе.