МИД Турции сообщил о ранении двух граждан страны при атаке дрона на судно в Черном море Турецкая сторона вновь призвала обеспечить безопасность гражданского судоходства в Черном море и подчеркнула важность урегулирования конфликта путем переговоров

Министерство иностранных дел Турции сообщило, что внимательно следит за состоянием граждан страны, находившихся на борту судна турецкого владельца под флагом Вануату, которое подверглось атаке беспилотника после выхода из украинского порта Одесса.

В письменном заявлении турецкого внешнеполитического ведомства говорится, что сухогруз направлялся из Одессы в Турцию и был атакован беспилотным летательным аппаратом минувшей ночью.

В результате инцидента двое граждан Турции из состава экипажа получили легкие ранения.

«Состояние наших граждан, находящихся на борту судна, находится под пристальным контролем Генерального консульства Турции в Одессе», — отмечается в заявлении.

МИД Турции также выразил обеспокоенность эскалацией, наблюдаемой в последнее время в Черном море, и связанными с этим рисками для региона, а также возможными негативными последствиями для Турции.

В заявлении подчеркивается, что Анкара довела до сведения всех заинтересованных сторон предупреждения о необходимости избегать шагов, которые могут привести к неконтролируемому обострению конфликта.

Турецкая сторона вновь призвала обеспечить безопасность гражданского судоходства в Черном море и подчеркнула важность урегулирования конфликта путем переговоров.

«Напоминаем заинтересованным сторонам о нашей готовности разрабатывать основанные на региональной принадлежности и ориентированные на результат меры для предотвращения эскалации и ускорения мирного процесса», — говорится в сообщении МИД Турции.