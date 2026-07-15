Одобрение парламентом Украины Соглашения о свободной торговле с Турцией укрепит экономические связи и расширит возможности сотрудничества в сфере инвестиций - считает Анкара

МИД Турции: Несмотря на сложные условия, отношения с Украиной продолжают развиваться во всех сферах Одобрение парламентом Украины Соглашения о свободной торговле с Турцией укрепит экономические связи и расширит возможности сотрудничества в сфере инвестиций - считает Анкара

Министерство иностранных дел Турции прокомментировало одобрение парламентом Украины Соглашения о свободной торговле между двумя странами. В связи с принятием на пленарном заседании Верховной Рады Украины законопроекта об одобрении Соглашения о свободной торговле, подписанного между Турцией и Украиной, МИД заявил: «Это событие является одним из наиболее наглядных свидетельств того, что, несмотря на сложные условия, вызванные войной, наши двусторонние отношения с Украиной продолжают развиваться во всех сферах».



В письменном заявлении министерства отмечается, что законопроект об одобрении Соглашения о свободной торговле между Турцией и Украиной, подписанного 3 февраля 2022 года, был принят 14 июля на пленарном заседании Верховной Рады Украины.



В заявлении отмечается, что вступление в силу соглашения, процедуру ратификации которого Турция завершила ранее, станет важной вехой в стратегическом партнерстве между Турцией и Украиной, установленном в 2011 году, укрепит торговые и экономические связи и расширит возможности сотрудничества в сфере инвестиций.



«Это событие является одним из наиболее наглядных свидетельств того, что, несмотря на сложные условия, вызванные войной, наши двусторонние отношения с Украиной продолжают развиваться во всех сферах», - подчеркивает МИД Турции.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига по этому поводу опубликовал пост в социальной сети американской компании Х.

Глава МИД Украины в своей публикации отметил:

«Соглашение о свободной торговле между Украиной и Турцией, одобренное сегодня Верховной Радой Украины, является важной вехой в наших двусторонних отношениях. Я выражаю искреннюю благодарность депутатам за поддержку этого важного решения.



Это соглашение является результатом многолетней самоотверженной и порой сложной работы, а сегодняшнее голосование превращает наши совместные усилия в реальный конкретный успех. Соглашение открывает новую страницу в расширении торговли, инвестиций и экономического сотрудничества между нашими странами, создавая новые возможности для предприятий и граждан обеих сторон.



Являясь стратегическими партнерами, Украина и Турция укрепляют не только нашу экономическую устойчивость, но и закладывают фундамент для долгосрочного процветания и стабильности в Черноморском регионе и за его пределами. Я поздравляю своего друга, министра иностранных дел Хакана Фидана, а также всех, кто внес вклад в достижение этого важного результата. Продолжая развивать наше стратегическое партнерство в сферах, представляющих общий интерес, я с нетерпением жду возможности принять Хакана Фидана завтра в Украине».