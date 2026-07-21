МИД Турции: Конвенция Монтре остается гарантом стабильности в Черном море

Турция на протяжении девяти десятилетий в беспристрастной, прозрачной и неукоснительной форме соблюдает положения Конвенции Монтрё о режиме проливов. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции, распространенном по случаю по случаю 90-й годовщины подписания Конвенции Монтрё.

В ведомстве отметили, что документ продолжает сохранять статус одной из основных гарантий мира, безопасности и стабильности в Черном море.

В обращении отмечается, что подписанная 20 июля 1936 года Конвенция Монтрё, подтверждает суверенитет Турции над проливами, являющимися внутренними водами страны.

Подчеркнуто, что Конвенция неизменно сохраняет актуальность как в мирное, так и в военное время, подтверждая свою значимость на практике.

«Как и прежде, Турция продолжит со всей решимостью применять Конвенцию Монтрё о режиме проливов», - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.