МИД Турции: атмосфера примирения на Южном Кавказе — ответ попыткам политизировать события 1915 года МИД Турции прокомментировал заявления представителей ряда стран относительно событий 1915 года

Атмосфера мира и примирения, сложившийся на Южном Кавказе, является мощным ответом тем, кто пытаются извлечь вражду из истории, со стороны тех, кто стремится превратить регион в зону сотрудничества и стабильности. Об этом говорится в сообщении МИД Турции в ответ на заявления представителей ряда стран относительно событий 1915 года.

«В обсуждении событий 1915 года позиция сторон ясна: данный вопрос не должен становиться предметом политических спекуляций», - говорится в публикации.

В турецком ведомстве отметили, что «некоторые политики третьих стран пытаются использовать этот вопрос в узких политических целях или стремятся скрыть собственную ответственность».

«Наша страна, которая на протяжении веков являла собой один из самых ярких примеров культуры сосуществования, открыла свои архивы и предложила создать Совместную историческую комиссию. Это наше предложение сохраняет свою актуальность», - заявили в МИД Турции.

В турецком ведомстве призвали «третьи стороны, настроенные конструктивно, поддержать усилия, направленные на достижение общей и справедливой исторической памяти, а также сложившуюся в последнее время атмосферу конструктивного диалога».