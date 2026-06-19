Между Турцией и Сирией подписано соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинских наук Министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу прибыл в столицу Сирии Дамаск с официальным визитом

Между Турцией и Сирией подписано соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинских наук.

Министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу прибыл в столицу Сирии Дамаск с официальным визитом.

Министра, которого сопровождают заместитель министра Халим Озчевик, генеральный директор Государственных больниц Мухаммед Эмин Демиркол, генеральный директор компании «Международные медицинские услуги» Сердар Шенол и генеральный директор по вопросам Европейского союза и международных отношений Азиз Альпер Битен, встретили в международном аэропорту Дамаска министр здравоохранения Сирии Мусаб эль-Али и посол Турции в Дамаске Нух Йылмаз.

Кемаль Мемишоглу, посетивший больницу кардиологии и кардиохирургии в Дамаске, которая продолжает свою деятельность при поддержке Турции, пообщался с пациентами, проходящими здесь лечение, и их близкими, а также получил информацию от медицинских работников.

По итогам двусторонних переговоров в Министерстве здравоохранения Сирии было подписано «Соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинских наук между Министерством здравоохранения Турецкой Республики и Министерством здравоохранения Сирийской Арабской Республики».

В сфере здравоохранения мы будем оказывать поддержку правительству и народу Сирии в меру своих возможностей

Министр здравоохранения Кемаль Мемишоглу в своём выступлении на церемонии подписания соглашения отметил, что братские отношения между Турцией и Сирией будут и впредь укрепляться.

Передав приветствия президента Реджепа Тайипа Эрдогана сирийским официальным лицам, Мемишоглу отметил, что данное соглашение является первым комплексным договором в сфере здравоохранения, подписанным между новым сирийским правительством и Турцией.

Министр заявил, что соглашение будет способствовать укреплению систем здравоохранения обеих стран.

Он сообщил, что в рамках соглашения планируется развивать сотрудничество в таких областях, как общественное здравоохранение, управление больницами, лекарственные средства, медицинское оборудование, вакцины, медицинские материалы и косметика.

Отметив, что соглашение создает правовую основу для проведения совместной работы в таких областях, как законодательство в сфере здравоохранения, медицинские услуги в чрезвычайных ситуациях и при стихийных бедствиях, инвестиции в здравоохранение, информационные системы здравоохранения и медицинский туризм, Мемишоглу подчеркнул, что Турция готова поделиться с Сирией своим опытом в сфере здравоохранения.

Мемишоглу, выразив надежду на то, что соглашение принесет пользу Турции и Сирии, заявил: «В сфере здравоохранения мы будем оказывать максимальную поддержку господину министру, правительству Сирии и ее народу».

Министр сообщил, что в рамках программы визита в Дамаск они совершили пятничную молитву и посетили могилы мучеников, а также отметил, что подписание данного соглашения о сотрудничестве состоялось в историческом месте в знак доброй воли.

В кардиологической больнице ежемесячно проводится более 500 интервенционных процедур и операций

Министр здравоохранения Сирии Мусаб аль-Али, в свою очередь, напомнил, что в рамках визита министра Мемишоглу он в первую очередь посетил Дамасскую больницу кардиологии и кардиохирургии, которая начала функционировать примерно год назад в соответствии с протоколом, подписанным с Турцией.

Отметив, что они намерены воспользоваться опытом Турции в области реформирования системы здравоохранения, Али сообщил, что в больнице ежемесячно проводится более 500 интервенционных процедур и операций, а ежедневно обслуживается более 300 пациентов.

Сирийский министр добавил, что подписанное соглашение предусматривает сотрудничество во многих областях, таких как обмен информацией в сфере здравоохранения, современные медицинские протоколы, создание системы медицинского страхования, аккредитация и непрерывное медицинское образование.

Отметив, что с 2000-х годов Турция осуществила значительную реформу в сфере здравоохранения, Али продолжил словами: «Мы стремимся провести в Сирии аналогичную реформу здравоохранения, охватывающую все секторы, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить нашему народу более качественные медицинские услуги».

Сообщив, что работа по восстановлению сектора здравоохранения в стране продолжается, он подчеркнул, что число действующих больниц, которое до свержения режима Асада составляло 70, возросло до 104, а более 430 медицинских центров вновь начали работу.

По его словам, инфраструктура здравоохранения по-прежнему не в полной мере удовлетворяет потребности,. Сирийский министр сообщил, что около 26 больниц и 30 медицинских центров нуждаются в восстановлении.