В рамках саммита НАТО в Конгресс-центре ATO Congresium состоялась панель «Люди, планы и продукция: общегосударственный подход к обеспечению промышленной готовности»

Лидеры Финляндии и Нидерландов призвали создать центр управления ИИ В рамках саммита НАТО в Конгресс-центре ATO Congresium состоялась панель «Люди, планы и продукция: общегосударственный подход к обеспечению промышленной готовности»

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен призвали к созданию глобальных или европейских центров регулирования искусственного интеллекта и защиты персональных данных.

В рамках 36-го саммита глав государств и правительств НАТО в Конгресс-центре ATO Congresium состоялась панель «Люди, планы и продукция: общегосударственный подход к обеспечению промышленной готовности», организованная в рамках Форума оборонной промышленности.

Выступая на мероприятии, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что благодаря опыту страны в противодействии угрозам, связанным с беспилотными летательными аппаратами и критической инфраструктурой, Финляндии удалось значительно усовершенствовать механизмы координации. По его словам, ключевыми элементами борьбы с гибридными угрозами являются межведомственное взаимодействие и способность быстро вводить в действие альтернативные системы.

Стубб подчеркнул важность наличия единого центра управления кризисными ситуациями и заранее разработанных четких протоколов. При этом он отметил, что ни одна система не может быть полностью защищена от гибридных угроз, однако решающее значение имеет готовность оперативно запускать резервные системы в случае повреждения объектов критической инфраструктуры.

Президент Финляндии также отметил, что членство страны в НАТО открыло новые возможности для национальной оборонной промышленности. Финляндия и Швеция как новые члены Альянса получили более широкий доступ к крупным международным оборонным проектам, -указал он.

Стубб заявил, что оборонная промышленность Финляндии обладает развитой экосистемой в различных сферах, подчеркнув, что комплексный подход к обороне должен поддерживаться не только военным потенциалом, но и технологиями и промышленной инфраструктурой.

Кроме того, президент отметил, что конкуренцию в сфере искусственного интеллекта и передовых технологий не следует воспринимать как необходимость выбора между Европой и США.

«Было бы заблуждением полагать, что мы можем полностью отказаться от американских технологий», — сказал он.

Стубб указал, в Европе становится все больше компаний, готовых работать в интересах континента, а также подчеркнул необходимость укрепления позиций в области квантовых технологий, которые, по его мнению, в долгосрочной перспективе будут способствовать развитию искусственного интеллекта.

Касаясь вопросов управления ИИ, Стубб заявил, что миру необходима единая международная система регулирования.

«На мой взгляд, следующим этапом станет создание глобального органа по управлению искусственным интеллектом. Мы уже начинаем видеть признаки этого процесса, и я считаю, что Европа может сыграть в нем значимую роль», — сказал он.

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен, в свою очередь, заявил, что безопасность определяется не только численностью армии или количеством военных самолетов.

«Мы были слишком наивны, полагая, что Европа находится в безопасности и с нашим континентом ничего не случится», — отметил он, обратив внимание на то, что Европа стала свидетелем многочисленных войн как внутри региона, так и за его пределами, а такие события, как возможное закрытие Ормузского пролива, приводят к росту мировых цен на нефть.

«Сейчас мы также слишком зависим от технологий и лекарственных препаратов, поступающих из Китая», — сказал он.

Йеттен подчеркнул, что в подобных кризисах важную роль играет не только государство, но и все общество. В рамках увеличения оборонных расходов Нидерланды уделяют особое внимание инновациям, которые разрабатываются университетами и частными компаниями, - отметил он.

По словам премьера, частный сектор также вносит значительный вклад в обеспечение обороны и безопасности, а инновации имеют важное значение как для снижения зависимости от американских технологий, так и для укрепления Европы.

«В некоторых сферах мы должны быть более независимыми. Например, многих европейцев не устраивает, что персональные данные хранятся за пределами Европейского союза. Поэтому мы должны строить собственные центры обработки данных и фабрики искусственного интеллекта», — сказал Йеттен.