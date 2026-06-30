Председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш выступил по итогам встречи со спикером парламента Норвегии Масудом Гараххани, прибывшим в Турцию с официальным визитом

Куртулмуш: Турция считает атаки Израиля на Ливан и Сирию нарушением международного права Председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш выступил по итогам встречи со спикером парламента Норвегии Масудом Гараххани, прибывшим в Турцию с официальным визитом

Турция рассматривает атаки Израиля на Ливан и Сирию как явное нарушение норм международного права. Об этом заявил председатель Великого национального собрания (парламента) Турции Нуман Куртулмуш по итогам встречи со спикером парламента Норвегии Масудом Гараххани, прибывшим в Турцию с официальным визитом.

Куртулмуш лично приветствовал норвежского коллегу у здания парламента. После официальной церемонии приветствия, во время которой спикеры обменялись рукопожатием на фоне государственных флагов Турции и Норвегии, состоялись переговоры делегаций двух стран.

Председатель турецкого парламента заявил, что Турция и Норвегия взаимодействуют как союзники по НАТО, а также сотрудничают в рамках ряда международных парламентских организаций, тогда как в ходе переговоров представилась возможность обсудить множество вопросов.

Куртулмуш выразил надежду на то, что визит спикера парламента Норвегии в Турцию, приуроченный к 100-летию установления дипломатических отношений между двумя странами и первый за 14 лет, внесет значимый вклад в сотрудничество.

Спикер парламента Турции также напомнил, что накануне его норвежский коллега принял участие в саммите парламентов стран НАТО, прошедшем в Стамбуле, где стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам.

По словам Куртулмуша, заседание было посвящено обсуждению растущих рисков безопасности в Европе, поиску новой архитектуры мира, а также региональным кризисам и изменениям в мировой политике.

«На следующей неделе, 7–8 июля, в Анкаре пройдет саммит лидеров НАТО. По этому случаю я хотел бы отметить, что Турция, особенно благодаря своему акценту на дипломатию и подходу, согласно которому все конфликты в мире могут быть разрешены за столом переговоров, стала одним из важных центров международной дипломатии, особенно в последнее время», — сказал он.

Председатель Великого национального собрания сообщил, что в ходе переговоров с норвежским коллегой стороны обнаружили совпадение позиций по многим вопросам, в том числе по палестинской проблеме, которая является одной из ключевых для Ближнего Востока и всего мирового сообщества в целом.

По словам Куртулмуша, Норвегия, как и Турция, считает, что урегулирование палестинского вопроса на основе двух государств, а также создание полностью суверенного и независимого палестинского государства в границах 1967 года, остается единственным путем.

«Хочу в очередной раз выразить нашу признательность за то, что Норвегия в 2024 году официально признала Государство Палестина», — подчеркнул он.

Кроме того, спикер турецкого парламента заявил, что обе страны оказывают поддержку переговорному процессу между США и Ираном.

«Считаем, что скорейшее урегулирование этого вопроса путем взаимных переговоров и завершение мирного процесса, приемлемого для обеих сторон, имеет жизненно важное значение как для регионального, так и для глобального мира. В этой связи мы надеемся, что переговоры между США и Ираном, начавшиеся в Женеве и продолжающиеся в Дохе, принесут положительные результаты», — отметил он.

При этом Куртулмуш предупредил о возможных попытках срыва переговорного процесса.

«Считаю своим долгом вновь предупредить. Пока этот вопрос развивается в позитивном русле, мы советуем международному сообществу, и главным образом обеим вовлеченным странам, проявлять бдительность в отношении провокаций, которые могут совершать некоторые страны, обеспокоенные сложившейся ситуацией», — сказал Куртулмуш.

По его словам, очевидно, что Израиль, «не желающий мира в регионе, извлекающий выгоду из нестабильности и периодически совершающий нападения на соседние страны», крайне негативно относится к американо-иранским мирным переговорам.

«Предотвращение израильских провокаций является важнейшим условием здорового развития этого процесса», — подчеркнул он.

«Мы, как Турция, в этом контексте рассматриваем как атаки Израиля на Ливан, так и на Сирию в качестве явного нарушения международного права и вновь подчеркиваем, что нашему региону необходимы спокойствие и мир. Прекращение агрессивных действий со стороны Израиля является главным условием достижения регионального мира. Поэтому международное сообщество ни в коем случае не должно позволять Израилю срывать переговорный процесс, начавшийся между США и Ираном», — заключил председатель парламента Турции.