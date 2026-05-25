Крупнейшее в мире мероприятие на тему «Нулевые отходы» пройдет в Стамбуле 5–7 июня Форум выделяется как одна из крупнейших в мире гражданских платформ по вопросам окружающей среды и «нулевых отходов»

Согласно заявлению Фонда «Нулевые отходы», форум пройдет в рамках Недели «Нулевые отходы», которая состоится 1–7 июня.

Фонд, продолжающий свою деятельность на национальном и международном уровнях под руководством и при поддержке основательницы Движения «Нулевые отходы», председателя Консультативного совета высокого уровня ООН по вопросам «Нулевых отходов» и почетного председателя Фонда «Нулевые отходы» Эмине Эрдоган проведет второй ежегодный Форум в аэропорту Ататюрк.

Форум, организованный под эгидой фонда и при участии ООН в качестве основного партнера, выделяется как одна из крупнейших в мире гражданских платформ по вопросам окружающей среды и «нулевых отходов» благодаря своему масштабу, дипломатическому влиянию и создаваемой им политической базе на глобальном уровне.

Мероприятие, объединяющее под одной крышей министров, представителей международных организаций, местных органов власти, академических кругов, частного сектора и гражданского общества, является одной из наиболее влиятельных площадок многосторонней экологической дипломатии.

На форуме, в котором примут участие более 5 тысяч высокопоставленных делегатов из более чем 180 стран, свыше 120 министров и более 200 мэров, будут проведены сессии, посвященные вопросам устойчивого развития, борьбы с климатическим кризисом, циркулярной экономики и политики «нулевых отходов».

Трехдневное мероприятие ставит целью вывести подход «нулевых отходов» за рамки экологической заботы и сделать его одним из основных направлений экономической устойчивости, концепции развития и международного сотрудничества.

ООН является основным партнером Форума «Нулевые отходы»

Председатель Фонда «Нулевые отходы» и климатический чемпион высокого уровня COP31 Самед Агырбаш, чье мнение было приведено в заявлении, отметил, что форум является крупнейшим в мире мероприятием в сфере гражданского общества, экологии и «нулевого отхода», организованным фондом.

«Это показывает, каких высот достигло Движение «Нулевые отходы» под руководством госпожи Эмине Эрдоган. Все организации ООН являются основными партнерами Форума «Нулевые отходы». Всемирный банк является основным партнером форума. Гарвардский университет, Оксфордский и Йельский университеты являются основными партнерами Форума «Нулевые отходы»», — отметил он.

Отметив, что в прошлом году в Климатической конференции ООН приняли участие 72 министра, Агырбаш подчеркнул, что приезд более 120 министров на общественную встречу «Форум «Нулевые отходы» свидетельствует о том, насколько Стамбул продвигается вперед на пути к тому, чтобы стать важным центром.

Агырбаш сообщил, что на мероприятие прибудут более 200 мэров со всего мира, а также высокопоставленные руководители крупнейших городов мира, участники обсудят здесь будущее концепции «нулевых отходов» в своих сферах, а итоговый документ форума этого года подпишут представители более 180 стран.

Всемирный банк примет участие в Форуме с делегацией из 30 человек

Обратив внимание на то, что в Форуме примут участие представители Всемирного банка и Всемирного экономического форума (ВЭФ), Агырбаш добавил: «Всемирный банк приезжает на Форум с делегацией из 30 человек. Президент Всемирного банка заявил, ято до сих пор организация ни на одну встречу не направляли делегацию из 30 человек. В Форуме примут участие восемь бывших глав государств. Все мы знаем Давос, Всемирный экономический форум. Всемирный экономический форум также является основным партнером Форума «Нулевые отходы». В мире нет второго форума, в котором Всемирный экономический форум участвовал бы в качестве партнера», — подчеркнул он.

По его словам, на мероприятии будут представлены и уязвимые группы населения, темы, которые планируется обсудить на COP31, будут затронуты и на форуме.

Агырбаш сообщил, что на форум будут приглашены 10 молодых людей из трущоб района Кибера в столице Кении Найроби, которые расскажут миру о своих проблемах: «Одной из наших главных обязанностей как Турции является решение проблем угнетенных регионов мира. Мы хотим рассказать об этом миру». На COP31 тема «нулевых отходов» также будет обсуждаться в качестве одного из основных пунктов повестки дня. В этом контексте под руководством Фонда «Нулевые отходы» и под руководством госпожи Эмине Эрдоган это было сделано, и теперь вопрос «нулевых отходов» включен в повестку дня COP31. Детали всех вопросов, связанных с «нулевыми отходами», которые планируется обсудить там, будут рассмотрены на Форуме «Нулевые отходы»».

Одним из главных партнеров форума является Всемирный экономический форум

Всемирный экономический форум, входящий в число главных партнеров форума, впервые в мире выступит институциональным партнером гражданского форума такого рода, что станет примером примечательного сотрудничества.

Среди основных партнеров форума также находится Всемирный банк, являющийся одним из влиятельных представителей международных финансовых кругов.

Всемирный банк прибудет в Стамбул с одной из самых многочисленных делегаций в своей истории. Банк внесет активный вклад в технические сессии и политические консультации с помощью специальной делегации из 30 человек.

Научно-техническая основа форума также укрепляется благодаря вкладу самых авторитетных академических учреждений мира. Среди основных партнеров форума — Гарвардский, Оксфордский и Йельский университеты.

Три заседания министров высокого уровня, которые пройдут в рамках форума, позволят наметить отраслевую и структурную дорожную карту глобальной устойчивости.

Министры со всего мира, прибывшие в Турцию, сосредоточат свое внимание на стратегических областях под руководством турецких министров.

В рамках этого мероприятия на «Заседании министров высокого уровня по энергетике и природным ресурсам» будут обсуждаться вопросы, определяющие будущее энергетической политики.

На «Заседании министров сельского хозяйства и лесного хозяйства» будет рассмотрен подход «нулевых отходов» с точки зрения продовольственных систем и охраны природных ресурсов.

На «Заседании министров промышленности и технологий высокого уровня» будут оценены стратегии перепроектирования производственных процессов и технологической трансформации.